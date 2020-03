Confirman dos primeros casos de coronavirus en Guanajuato

Redacción

Salamanca.- Padre del menor que murió en el ataque al Bar La Típica el pasado sábado pide apoyo para que la Fiscalía de Justicia del Estado libere el cuerpo del menor para cremarlo y pueda estar en casa, también relata lo que recuerda sucedió esa noche.

A través de un video que difundió en redes sociales minutos después de las seis de mañana de este lunes, Francisco ‘N’, con lágrimas relata primeramente lo que sucedió la noche del sábado en el bar ubicado en la Avenida Faja de Oro, dice: “el día sábado fuimos una de tantas personas que estábamos en un restaurante llamado La típica en Salamanca, nosotros íbamos de salida ya habíamos pagado, se había ido la luz pero tardamos porque no había sistema, es mentira que hubiera un altercado al interior de clientes, simplemente realmente ni yo lo sé, solamente pasó algo afuera que rafaguearon el lugar”.

Señala que en el ataque falleció un amiga de la secundaria así como su hijo Leonardo ‘N’, dice: “ al lado de ella murió mi hijo que tenía 12 años y estoy mal como padre, mi otro hijo también está mal, en estos momentos lo único que necesito y pido a todos es contacto con el procurador con algún senador porque mi municipio no puede ayudar más, lo único que estoy pidiendo es que en entreguen el cuerpo de mi hijo para que yo lo pueda incinerar, pueda ir a casa y poder estar con nosotros”.

En el video de casi 10 minutos y de manera reiterada y entre sollozos suplica a quien tenga contacto con el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre gire instrucciones al Ministerio Público para la liberación del cuerpo del menor, ya que se les ha indicado que son víctimas de una investigación: “tiene 12 años nosotros no buscamos nada, nosotros no tenemos nada en contra de nadie yo puedo salir a la calle tranquilo porque no le debo nada a nadie, porque somos gente trabajadora y porque remediablemente nos tocó estar en el lugar equivocado”.

