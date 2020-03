Confirman curación de paciente con VIH: es el segundo caso mundial

Redacción

Londres.- Se ha dado a conocer que un paciente ha sido curado del VIH, el virus del Sida, luego de someterse a trasplante de células madre. Los médicos indicaron que no detectaron rastro alguno de la infección luego de 30 meses de haber abandonado el tratamiento tradicional.

Del denominado ‘paciente de Londres’ se ha dicho que sus resultados han sido determinantes pues el autor principal del estudio, publicado en la revista The Lancet HIV, comentó que incluso se buscó rastro de VIH en los lugares del cuerpo en donde suele esconderse, pero no encontraron nada, salvo restos fósiles del virus no activo.

Comentó tal investigador: “Es difícil imaginar que se eliminen todos los restos de un virus que infecta a miles de millones de células, sugerimos que nuestros resultados representan una curación del VIH”.

Este es el segundo paciente curado, la curación del primero fue hace unos diez años lo que hacía pensar a los expertos que todo se trató de un golpe de suerte: “Nuestras conclusiones muestran que el éxito del trasplante de células madre como tratamiento del VIH (…) puede reproducirse”.

El paciente de Londres ha decidido revelar esta semana su identidad en una entrevista con el New York Times: Adam Castillejo, un hombre crecido en Caracas, quien ha dicho: “Quiero ser embajador de esperanza”, explico Adam Castillejo, de 40 años, que creció en Caracas”.

Si bien esto da esperanza los expertos comentan que el procedimiento por el que pasaron ambos pacientes es muy pesado y peligroso, además que plantea cuestiones ‘éticas’. Pues sólo podría aplicarse a enfermos que sufren algún tipo de cáncer de sangre.

Por ahora el llamado ‘paciente de Londres’ continuará siendo examinado.

G.R