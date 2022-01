Confirman cadena perpetua para ‘El Chapo’ Guzmán

Redacción

México.- Un abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán instó el lunes a una corte de apelaciones de Estados Unidos a anular la condena del narcotraficante mexicano, citando la mala conducta del jurado y las condiciones en la cárcel que experimentó Guzmán.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. en Manhattan se mostró receptiva al argumento de que el juez de instrucción de ‘El Chapo‘ Guzmán en Brooklyn debería haber investigado si los miembros del jurado siguieron el caso de manera inapropiada en los medios durante el exitoso juicio.

Se mostró menos comprensivo con la afirmación de que la condena de ‘El Chapo‘ Guzmán estuvo viciada por dos años y medio de confinamiento solitario en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, cerrado desde entonces, que su abogado Marc Fernich llamó una “mazmorra moderna”.

‘El Chapo‘ Guzmán, de 64 años, fue condenado en febrero de 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar enemigos, como líder del cártel de Sinaloa en México.

Está cumpliendo cadena perpetua en Supermax de Colorado, la prisión federal más segura, y se le ordenó confiscar $ 12.7 mil millones.

La apelación de ‘El Chapo’ Guzmán se centró en un artículo de Vice News en el que un miembro del jurado anónimo dijo que al menos cinco miembros del jurado siguieron la cobertura mediática del juicio y mintieron al respecto al juez presidente, el juez federal de distrito Brian Cogan.

La cobertura incluía una afirmación de que ‘El Chapo‘ había drogado y violado a adolescentes, lo que los abogados de Guzmán han negado.

“Usted (tiene) cinco jurados que no conocen el significado de un juramento”, dijo Fernich. “Si eso no exige una investigación inmediata, no sé qué lo hará”.

El fiscal federal Hiral Mehta respondió que los tribunales no deberían descartar condenas basadas en afirmaciones anónimas de jurados en medios en línea.

Sus abogados

“La evidencia aquí no es competente, simplemente no lo es”, dijo Mehta.

Al menos dos miembros del panel de apelaciones de tres jueces sugirieron que no estaba tan claro.

“(Si) creemos que el tribunal de distrito se equivocó al decir ‘tomando todo esto como cierto, todavía no importa’, entonces eso socava gran parte de su argumento de abuso de discreción”, dijo el juez de circuito Gerard Lynch a Mehta.

En contraste, el panel cuestionó por qué ‘El Chapo’ Guzmán no se opuso más enérgicamente y antes a las condiciones carcelarias que describió en su sentencia como “tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día”.

El juez de circuito Jon Newman le dijo a Fernich: “Decirme que es una amenaza de fuga tiene muy poco o nada que ver con si su confinamiento le impidió comunicarse con sus abogados”.

Guzmán había escapado dos veces de prisiones de máxima seguridad en México, una vez escondido en un carrito de lavandería y otra arrastrándose por un túnel excavado en su celda, antes de ser recapturado en un sangriento tiroteo en 2016.

Su esposa, Emma Coronel Aispuro, de 32 años, se declaró culpable en junio de ayudar a administrar su imperio de drogas. Podría enfrentar una década en prisión en su sentencia del 30 de noviembre.

