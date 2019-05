Confirman aumento en tarifa de autobuses urbanos

En marzo de 2017 se realizaron varios acuerdos sobre el transporte público, pero el único que se ha cumplido es en incremento en el costo del servicio

Roberto López

San Miguel de Allende.- El gobierno municipal confirmó que sí habrá incremento en la tarifa del Transporte Público; a partir del 15 de junio aumentará la tarifa regular y el 15 de julio la preferencial. Esto a pesar de que los transportistas no han cumplido con las mejoras al servicio desde marzo de 2017, cuando se hicieron los acuerdos

La secretaría de Gobierno y Ayuntamiento se reunió con permisionarios y concesionarios de Transporte Público Urbano y Sub-urbano, específicamente con Transportes Insurgentes, Unión de Permisionarios de San Miguel de Allende, Transportes Rodríguez San Miguel de Allende S.A. de C.V. y la Sociedad Cooperativa Hermanos Aldama para hablar de los compromisos en el decreto que el Ayuntamiento votó en favor el 9 de marzo de 2017, respecto a la aplicación de la tarifa regular y preferencial a las rutas de transporte urbano y suburbano con rutas fijas.

Dicho acuerdo, aprobado durante la gestión de Ricardo Villareal, hace referencia al reajuste tarifario y se autoriza que la tarifa regular sea de ocho pesos a partir del 15 de junio y la preferencial permanece en tres pesos con 50 centavos, hasta el 14 de julio que concluye el ciclo escolar, para el 15 de julio queda en cuatro pesos. Actualmente se pagan siete y tres pesos con cincuenta centavos, respectivamente.

Al menos han cumplido un acuerdo: el incremento del costo

De acuerdo al gobierno municipal, en esta reunión se acordó que se establecerán mesas de trabajo y acuerdo para el mejoramiento del transporte público.

Además, que los concesionarios y permisionarios cumplirían con las disposiciones en materia de transporte público establecidas en la reglamentación municipal y que considerarán la mejora en el servicio. Anunciaron que será el 1 de agosto de 2019, cuando comience a operar la Comisión Mixta Tarifaria de Transporte Público Municipal.

El problema es que, en aquella reunión de marzo 2017 hubo acuerdos que los permisionarios no han cumplido, como el de dotar de internet inalámbrico a todas las unidades, así como cámaras de vigilancia y aparatos que regulen el sonido y el tipo de música que se escucha.

Ahora sí, ya no habrá más prórrogas

También se acordó que los operadores serían capacitados para dar un mejor trato. Más de dos años que no se han cumplido esos acuerdos y ya se anunció un nuevo aumento.

Al respecto, el secretario de Ayuntamiento, Gonzalo González, dijo que sobre el internet y las cámaras, “hay que aclarar que no eran ellos solos, había un proveedor que no ha cumplido, pero están en la mejor disposición de hacerlo y saben que es acuerdo pendiente”.

Dijo que otro compromiso ha sido la revista mecánica y que se han hecho más de 500 sanciones por no cumplir con ella y por no tener el volumen de la música a un nivel aceptable. Gonzalo González garantizó que, ahora sí, ya no habrá más prórrogas.

JG

