Confirman a Ronald Koeman en el Barcelona

Redacción

Italia.- La Juventus nombró a su excentrocampista Andrea Pirlo como nuevo entrenador del club con un contrato de dos años, según anunciaron el sábado los campeones de la Serie A.

La contratación se produce después de que el club de Turín despidiera al técnico Maurizio Sarri la eliminación del equipo de la Liga de Campeones en los octavos de final del viernes.

El técnico de 61 años fue despedido a pesar de que hace dos semanas logró un nuevo título de la Serie A para el club, el noveno consecutivo del equipo.

El viernes por la noche la Juventus fue eliminada de la Liga de Campeones, la competición en la que ha puesto todo su empeño, debido al valor doble de los goles a domicilio del Olympique Lyonnais, a pesar de haber ganado el partido de vuelta por 2-1.

“El club quiere agradecer al entrenador por haber escrito una nueva página en la historia de la Juventus con la victoria del noveno campeonato consecutivo, la culminación de un viaje personal que lo llevó a escalar todas las divisiones del fútbol italiano”, dijo el equipo.

La Juventus se ha convertido en un equipo tan dominante en la Serie A en la última década que ganar la liga nacional se considera casi una obligación, mientras que la Liga de Campeones, que el club no ha ganado desde 1996, se considera su principal objetivo.

Pocos días después de que el campeón del mundo en 2006 con Italia había tomado las riendas de la sub-23 de la Juve, fue promovido al primer equipo. Pirlo, quien como futbolista estuvo con la Juventus cuatro temporadas y ganó cuatro títulos de la Serie A, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, Pirlo agradeció la oportunidad recibida y aseguró estar listo para el reto que afrontará y la responsabilidad que significa tomar las riendas del Campeón de Italia.

“Feliz y orgulloso de recibir tanta estima y confianza de la Juventus. ¡Listo para esta fantástica oportunidad! Estoy profundamente complacido y honrado de recibir tanto respeto y confianza de la Juventus. ¡Listo para esta increíble oportunidad!”, escribió el nuevo estratega.

El principal objetivo del ahora técnico de la Vecchia Signora estará centrado en el plano europeo para conquistar la Champions League que tanto se les ha negado.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020