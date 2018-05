Confirma Yulma Rocha que no participará en el próximo debate

La tricolor consideró innecesario asistir ante la inasistencia de otros candidatos

Lorena Ramírez

Irapuato.- Yulma Rocha Aguilar, candidata del PRI a la alcaldía de Irapuato confirmó que no participará en el debate a celebrarse el próximo viernes 1 de Junio.

La tricolor consideró innecesario asistir ante la inasistencia de otros candidatos, con lo cual el objetivo del evento pierde su esencia .

“Hemos determinado no asistir pues no irán todos los candidatos, no tiene caso porque no se podrá debatir con quienes verdaderamente se tiene que hacer”, comentó.

Lo anterior después de que el alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no asistirá al tener una reunión con jóvenes, la cual consideró más importante que el debate entre los aspirantes a la Presidencia Municipal.

