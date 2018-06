Confirma película sobre Bob Marley

Esta cinta se encuentra todavía en sus primeros pasos de desarrollo y aún no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados

Los Ángeles.- La leyenda del reggae Bob Marley es la figura central de una película biográfica en la que trabajan el estudio Paramount Pictures y Ziggy Marley, uno de los hijos del artista jamaicano, informó hoy el medio especializado Deadline.

Esta cinta se encuentra todavía en sus primeros pasos de desarrollo y aún no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados.

La película gira en torno a la vida y obra de Marley, la primera estrella global de la música popular surgida del tercer mundo y el gran embajador del reggae gracias a temas eternos como ‘No Woman, no Cry’, ‘Could you Be Loved’, ‘Get up, Stand up’ o ‘Is This Love’.

Nacido en 1945 en Jamaica, Marley mostró en sus canciones, tanto en su carrera en solitario como acompañado por The Wailers, un tono espiritual y humanista que cautivó a millones de acionados hasta su muerte por cáncer a los 36 años.

Gracias a exitosos discos recopilatorios como ‘Legend’ (1984), el mito de Marley ha continuado muy presente y, según la revista Forbes, fue en 2017 la quinta celebridad ya fallecida que más ganancias generó a sus herederos, con 23 millones de dólares, solo por detrás del cantante Michael Jackson, el golsta Arnold Palmer, el dibujante de “Peanuts” Charles Schulz y el músico Elvis Presley.

Ziggy Marley, que tiene una notable carrera musical desde los años 80, fue productor de los documentales ‘Marley’ (2012) y ‘Bob Marley Legend Remixed Documentary’ (2013).

