Confirma Morena a Carmen Castrejón como la candidata a la presidencia en Celaya

Celaya.- Al confirmar y respaldar la candidatura a la presidencia municipal de Carmen Castrejón Mata, el presidente del Comité ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, aseguró que el partido no está dividido en el municipio. Sin embargo, la candidata denunció violencia de genero de parte de integrantes de la planilla que la acompañan y simpatizan con Antonio Chaurand Sorzano.

Tras semanas de disputas al interior de Morena por el nombramiento de Carmen Castrejón como candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya en lugar de Antonio Chaurand, este viernes el dirigente estatal de Morena aseguró que será la catedrática la abanderada de Morena y no habrá más cambios en la candidatura, ya que consideró que las demandas e impugnaciones con respecto a la definición de la candidata no procederán.

De la misma manera, negó que haya división dentro del partido y que esta percepción es parte de la estrategia de sus adversarios, aunque reconoció que hay un grupo que se opone a la asignación de Castrejón Mata como candidata, al cual señaló como minoritario, aun cuando en este participa parte de la planilla registrada y que amenazó con renunciar si Antonio Chaurand no iba como candidato.

En ese sentido, la candidata denunció amenazas y violencia de género por parte de integrantes de la planilla a quienes no mencionó, pero considero gente ajena al proyecto de Morena.

“Pues lo voy a hacer público, que me dicen, y son algunas situaciones de violencia de género y espero no agredir ni que se molesten por aquí los dirigentes, pero recibí casi amenazas de alguien por ahí diciendo que iba a tener todo el equipo en contra, pero como dice el dirigente: se entiende la situación emocional por la que pasan”, comentó la candidata.

En respuesta, el dirigente estatal de Morena minimizó y pidió a la prensa no seguir el morbo de estas declaraciones, asegurando que lo importante era el respaldo que daba a su candidatura en ese momento.

“Yo sugeriría de forma muy respetuosa que quizá nos debiéramos enfocar más en las propuestas que la doctora tiene no tanto en el morbo que pudiera genera un supuesto conflicto interno”, dijo.

Maestra de día, candidata de noche

La candidata de Morena reconoció que no ha renunciado, ni pedido licencia a su puesto como catedrática de la Universidad de Guanajuato y cumple con sus ocho horas laborales en la institución, y por la tarde, y madrugada realiza su labor de campaña, la cual aseguró sigue siendo de tiempo completo.

“Yo he trabajado mucho trabajo ejecutivo y ahí tenemos evidencias, dos o tres de la mañana que creo que ya no son horarios laborales, entonces yo estoy trabajando y saliendo a campaña en fin de semana en días festivos que me corresponden hemos estado yéndonos desde muy temprano… No soy candidata de medio tiempo, soy candidata de tiempo completo, porque las otras ocho horas que laboralmente no las tengo las pongo de mi tiempo personal, hasta en la madrugada estamos trabajando con mis compañeros”, comentó Carmen Castrejón

