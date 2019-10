Confirma Mohamed que Cruz Azul y Chivas lo han buscado

En entrevista Mohamed reveló que Ricardo Peláez lo buscó para que llegara a Cruz Azul tuvieron pláticas acerca del plantel

Ciudad de México.- El nuevo entrenador de Rayados, Antonio Mohamed, reveló que sí hubo contacto con Cruz Azul y Chivas para que llegara en este Apertura 2019.

En entrevista Mohamed reveló que Ricardo Peláez lo buscó para que llegara a Cruz Azul tuvieron pláticas acerca del plantel pero a final de cuentas no concluyeron en nada.

“Ricardo me habló que si estaba dispuesto. Hablamos un par de cosas de la parte deportiva, del plantel. Es más hablamos de los jugadores que no iban a viajar a Estados Unidos para un partido amistoso contra León porque estaban golpeados. Después me llamó y me dijo ‘voy a renunciar porque pasó esto y esto’ y pasó lo que pasó“, declaró Mohamed.

Por otro lado también comentó que Chivas lo buscó en algún momento luego de que el técnico argentino sonara para tomar el lugar de Tomás Boy en el Rebaño, pero al final fue Luis Fernando Tena fue el que llegó.

“En algún momento sí. (Ricardo) es un tipo que tiene experiencia que ha armado buenos planteles y buenos grupos. Así que después dependerá contra quien compite. Es difícil para Chivas conseguir jugadores de jerarquía porque los mexicanos de élite los tienen los clubes importantes y no te los van a vender “declaró.

“SÍ HABLÉ CON (RICARDO) PELÁEZ DE LA PARTE DEPORTIVA, DEL PLANTEL” #TurcoEnLUP Antonio Mohamed confirmó que tuvo pláticas, muy avanzadas, con el exdirector deportivo del Cruz Azul. Y también aseguró que “en algún momento” sí lo buscó Chivas. pic.twitter.com/YO6a8zSgAD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 17, 2019

