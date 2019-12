Confirma Fiscalización que negocio en terraza no cuenta con permiso para vender alcohol

Gustavo Buck manifestó que el negocio fue abierto con el permiso para vender comida pero no para comercializar productos con contenido alcohólico

María Espino

Guanajuato.- El bar que recién abrieron en la terraza de un inmueble a con costado de la plaza Allende, si cuenta con permiso de Fiscalización municipal pero únicamente para vender comida, no para comercializar productos de contenido alcohólico, ya que carecen de la licencia de alcoholes.

Gustavo Buck, titular de Fiscalización y Control de reglamentos informó lo anterior y aseguró que, previo a la apertura de este lugar, inspectores de dicha dependencia acudieron al lugar a hacer las respetivas revisiones y hablaron con el propietario a quien le informaron que no podía vender bebidas embriagantes en tanto no cuente con todos los permisos.

Precisó que la última revisión que hicieron en dicho establecimiento fue hace como dos semanas y desde entonces no han regresado al lugar, pero que ya habían advertido a los propietarios de que no pueden vender productos de contenido alcohólico de lo contrario se harían acreedores a una sanción y quizás multa económica dependiendo de la situación.

“Cuentan con un permiso para operar, pero no en materia de alcoholes (…) cuando se acercaron a nosotros hicimos una inspección para asegurar que no estuvieran vendiendo alcohol y se habló con los dueños d que no podían estar vendiendo alcohol hasta que tuvieran su licencia”.

