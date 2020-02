Confirma Fiscalía que maleta sospechosa en central camionera contenía rocas

Luz Zárate

Celaya.- La violencia imparable que cada día se vive en el estado, así como los asesinatos, las extorsiones, el cierre de negocios y restaurantes y la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos, sí ha afectado el ánimo de la gente pero también de los inversionistas.

Así lo aceptó el Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, quien informó que en este momento 12 empresas trasnacionales que tienen la intención de instalarse en el estado están en “stand by”, es decir no se han instalado pero tampoco se han ido.

“Por la estadística es sorprendente, porque el año pasado, la atracción de inversiones fue buena, la atracción de inversiones creció un 50% en relación con el año anterior, la atracción que se tuvo fue de mil 500 millones de dólares y se siguen inaugurando aperturas, Toyota por ejemplo. El recurso sigue entrando al Estado pero obviamente la seguridad es vital para dar esa certeza…. Todo esto (los hechos de inseguridad) afecta, si se han afectado, hay inversiones que están en stand by, no son inversiones que digan ya no voy a estar en el estado, pero lo trágico de todo es que se está dando en todo el país.

“Tenemos 12 empresas transnacionales que están esperando, son de todos los rubros, hay del sector industrial, automotriz, empresas del cuero y calzado, traemos varias”, mencionó.

El Secretario de Desarrollo Económico señaló que no tiene preciso el número real de negocios cerrados o afectados por la inseguridad en Celaya, pues le corresponde de manera directa a la presidenta municipal, Elvira Paniagua, pero reconoció que sí está sucediendo.

“Es una respuesta que te tiene que dar la alcaldesa, obviamente cada negocio que cierra no es adecuado, no nos agrada”, indicó.

Señaló que es lamentable que mientras que algunas instancias de gobierno están mejorando señaló que es necesario que mejore de manera puntual la seguridad, sin que haya jueces que liberan a los detenidos, es por ello que recalcó que se necesita mayor apoyo de la federación.

“Lo que sí necesitamos y que han comentado muchos gobernadores es apoyo de la federación, que es lo que estamos pidiendo porque es de ámbito Federal”, señaló.

Al funcionario estatal se le preguntó si los asesinatos que suceden diariamente a toda hora del día y en cualquier zona, así como otros hechos delictivos como las amenazas de bomba que han sucedido en la presente semana, y delitos del fuero común como robos a los ciudadanos en todas sus modalidades, afecta en la imagen del municipio y frena las inversiones, y dijo que sí mueve el ánimo.

“Afecta en el ánimo de la gente, la gente no sale con tranquilidad, el inversionista quiere certeza y parte de la certeza es la seguridad que son cosas que van implícitas”, indicó.