Confirma FGR que Lozoya ha aceptado ser extraditado a México

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que interpondrán denuncias contra empresas generadoras de energía por obtener contratos fraudulentos.

“Vamos a proceder contra los que resulten responsables porque es un fraude porque se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública”, aseveró en Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le cuestionó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para detener los efectos del acuerdo de la Secretaría de Energía sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

“Vamos a respetar lo que decidió la corte y vamos a defender el interés público, no le hace que nos lleve tiempo, qué llevará un año no le hace, dos, los cuatro años que estemos aquí si es que así lo decide el pueblo, pero no seremos cómplices de corrupción, se acabó la corrupción“, indicó.

Aseguró también que ya se tiene el cálculo del daño por los contratos, pero decidió no darlo a conocer ya que asegura que primero dialogará con estas empresas para llegar a un acuerdo.

Además acusó que existe una campaña contra su gobierno de que se actúa de forma arbitraria por empresas ligadas a interés políticos.

“He dado instrucciones para que se comiencen a elaborar las denuncias correspondientes, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción, y esto lo digo también porque hay quienes piensan y han aceptado sólo la opinión de las empresas, de los particulares y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia, incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia, y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, aseguró.

También insistió en que en México hay Estado de derecho, por lo que no se debe pensar en otras partes del mundo como España o Estados Unidos, que se actúa de manera arbitraria.

Respecto a la participación de funcionarios, aseguró que sí hay trabajadores involucrados, especialmente los que firmaron. Informó que el modus operandi fue ponerse de acuerdo con empresas particulares, para realizar licitaciones para que CFE les comprara energía eléctrica.

*Con información de Reporte Índigo

LC