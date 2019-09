Confirman desaparición de un policía auxiliar en Celaya

Tras el asesinato del comandante de policía de este lunes, autoridades buscan reforzar los protocolos de seguridad para los oficiales y mandos policiales

Celaya.- El secretario de seguridad confirmo que hay un elemento de la Policía Auxiliar en calidad de desaparecido, el cual no se reportó al terminar su servicio, hecho que está se está investigando en la Fiscalía General del Estado.

Según información extraoficial, este domingo por la noche un grupo de hombres armados privó de su libertad a un elemento que realizaba su recorrido de vigilancia el relleno sanitario de Tinajitas.

En este sentido el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan José González Gozález, señaló que solamente tiene información que el elemento no terminó su turno.

“Se desmontó del turno, no se reporta al salir de su servicio se va, se verifica y tenemos entendido que está en calidad de desaparecido, ya el asunto está en fiscalía, hay algunos datos que no se pueden comentar por temas de ley que no se puede irresponsablemente subir a medios, es un tema de otra naturaleza que ya está atendiendo fiscalía y que desde el primer momento un servidor tuvo contacto con esas autoridades para que se le dé seguimiento”, explicó.

Divulgan video

En redes sociales comenzó a circular un video donde presuntamente se observa el momento en que el oficial es privado de su libertad por un grupo armado.

Las imagenes dan a conocer que un vehículo de lujo se acercó hasta la caseta de vigilancia, donde se encontraba el elemento de policía, y tras amagarlo lo suben al vehículo y se lo lleván.

Reforzarán protocolos de seguridad

Tras la ejecución del comandante de la Policía Municipal Sergio Morales Casas este lunes, el secretario de Seguridad dijo que se reforzarán los protocolos de seguridad de los elementos, principalmente de quienes tienen algún mando.

Asimismo, señaló que nada garantiza que no haya un repliegue de los elementos traes este hecho, sin embargo, aseguró que el municipio tiene una corporación fortalecida y echada adelante.

“Hoy el municipio tiene una corporación fortalecida, tiene una corporación echada para delante que está haciendo su trabajo, que es también de reconocer el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando todos y cada uno de los policías; hombres o mujeres uniformados de azul y que forman parte de esta gran familia que es la dirección de seguridad pública municipal y que hoy se encuentra de luto.

“También se debe de tomar cuidado, pero no se debe de bajar la guardia en el servicio, en el trabajo”, expresó el secretario de seguridad.

“Tenemos una policía que sabe responder, desgraciadamente han acontecido hechos desafortunados y en algunas otras ocasiones la dirección de seguridad pública ha sabido fortalecerse de esas situaciones adversas y han sabido salir a delante y creo que es el caso de lo que estará ocurriendo el día de hoy”, dijo González González.

