Redacción

Comonfort.- La delegación de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato dio a conocer el documento donde dictamina que la empresa Minera Adularia Exploraciones “No está afectando” el sitio de exploración del subsuelo, ni la presa Neutla, esto en seguimiento a una investigación producto de una denuncia interpuesta meses atrás por el Ayuntamiento de Comonfort, acusando a la empresa de contaminar el entorno.

Pese al hermetismo entorno al tema, el Módulo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, facilitó recientemente copia del reporte de la inspección realizada por CONAGUA en el municipio de Comonfort a las actividades de la empresa Minera Adularia, que mantiene un proyecto de exploración en la zona, esto a petición de la Consultora en Comunicación GA, que compartió el documento este medio.

En el Oficio BOO.910.01.4/000884 CONAGUA explica que no encontró que la empresa estuviera haciendo ningún tipo de afectación, explotación, uso o manejo de aguas de jurisdicción federal, ni en el subsuelo, de modo que no se recabaron residuos para análisis, no obstante la dependencia señala que sí dio parte a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente para que conozca del destino del lodo que sacan del subsuelo en las labores de muestreo. Hasta ahora la empresa minera no ha manifestado tener multas o notificaciones de parte de PROFEPA, de modo que se intuye que sus inspecciones, igual que las de CONAGUA, no encontraron ninguna irregularidad.

Minera Adularia tiene un proyecto en busca de oro, con miras a futuro a la posibilidad de desarrollar una mina subterránea, para lo cual ha gestionado permisos, encontrando cierta resistencia en la autoridad municipal de Comonfort.