Confirma CONAGUA investigación contra minera asegura que el Ayuntamiento oculta información

Redacción

Comonfort.- A través de un comunicado se informó que el Ayuntamiento de Comonfort ha ocultado información sobre el resultados de la investigación que realizó PROFEPA y CONAGUA sobre posible contaminación de los mantos acuíferos a Minera Adularia Exploraciones.

“El oficio BOO.910.00.1/1114 emitido por SEMARNAT/CONAGUA por instrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia del gobierno federal indica que la investigación quedó concluida desde el día 27 de Mayo de 20202, fecha en que se le dio a conocer el resultado de la misma al denunciante ayuntamiento de Comonfort” se lee en el documento.

Posterior a esta fecha en varios comunicados oficiales del gobierno de Comonfort y en declaraciones de su presidente José Carlos Nieto y del Primer Regidor Gilberto Zarate Nieves, se menciona “estar esperando resultados de las Denuncias contra Adularia, cuando ya tenían los resultados en su poder, por lo que se podría sospechar que estos resultados no fincan ninguna responsabilidad sobre la empresa”.

Agregan que gracias a una solicitud de acceso a información pública vía Plataforma Nacional de Transparencia, de parte del consultor en comunicación Gustavo Álvarez, se le requirió a PROFEPA y CONAGUA el estatus de esta investigación; “Tenían mucho tiempo el presidente y el regidor Zarate atacando públicamente a minera Adularia y mencionando una denuncia ante CONAGUA, incluso tomaron medidas ilegales en dos ocasiones tratando de cancelar sus trabajos, pero no sabíamos nada sobre el curso de estas denuncias, por eso recurrimos al gobierno federal”.

El documento no explica el resultado de la investigación de CONAGUA, pero sí aclara que se trata de un caso cerrado, concluido el 27 de Mayo de 2020.

“Tanto CONAGUA como PROFEPA son autoridades con personalidad jurídica para sancionar, de modo que sí la investigación hubiese fincado alguna responsabilidad contra la minera, ésta ya hubiese sido notificada y multada, cosa que no ha sucedido”.

El último anuncio del gobierno de Comonfort en este caso fue el de la instrucción del regidor Gilberto Zarate para que se clausure un Bodega, por no contar con uso de suelo para su construcción, se trata de una bodega ya construida, no del proyecto de exploración, sin embargo el permiso de uso de suelo es un trámite en curso que el Ayuntamiento de Comonfort no ha querido liberar desde Junio, pero que la empresa si tramitó.