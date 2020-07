Confirma AMLO que dio negativo a Covid-19

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que luego de realizarse la prueba de COVID-19 el día de ayer, el resultado fue negativo.

Durante la conferencia de prensa matutina, señaló que esta acción fue por su viaje a Washington, ya que debe actuar de manera responsable.

“Ya me hice la prueba, llevo el certificado, y humildemente si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo haré, porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país, y no se me quita absolutamente nada”, afirmó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que como no tenía ningún síntoma hasta ahora no se había aplicado la prueba.

“Y siempre nos han dicho de que si no hay calentura, no hay tos seca, no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, y no se necesita la prueba“, aseveró.

