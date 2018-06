Confirma Almeyda su salida de Chivas

El argentino dejó cinco títulos en las vitrinas del club tapatío, misma que le consiguió una empatía tanto con los jugadores como con la afición

Redacción

Guadalajara.- El argentino Matías Almeyda hizo oficial su salida como entrenador de Chivas en conferencia de prensa este lunes.

“Hemos llegado a la decisión de desvincular a este cuerpo técnico. Decidimos no continuar las cosas no se estaban dando como queríamos. No tengo más que palabras de agradecimientos para todo el club (…) Las condiciones no estaban dadas para seguir, yo priorice el dialogo y la paz. Si no estamos en sintonía hay que terminar por un respeto a quien viene y alienta al equipo”, señaló.

Almeyda dejó cinco títulos en las vitrinas del club tapatío, misma que le consiguió una empatía tanto con los jugadores como con la afición.

“Creo que cumplimos bastante bien las expectativas. Me da mucha felicidad poderme despedir de la manera que lo hice pero me da mucha tristeza irme del club. Mi ilusión era quedarme e ir al mundial de clubes pero cuando las situaciones no son como uno pretende mejor ser honesto y tener dignidad, y por eso se ha llegado a ese acuerdo que aún no está firmado, lo firmaremos terminando esto”, declaró Almeyda.

Con dos años y medios bajo el cargo de técnico, es el más longevo en la era de Jorge Vergara, por la que han desfilado 24 entrenadores.

“No guardo rencor, no es mi estilo (…) me quiero llevar lo mejor de Chivas. Yo tenía tres años más de contrato y me pude quedar hasta ser echado”, expresó.

En el Clausura 2017 se hizo con los trofeos de Liga y Copa MX. Con anterioridad levantó la Copa MX del Apertura 2015 y la Supercopa MX en julio del 2016.

En materia internacional, Almeyda presume de ser campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto de la MLS, apenas en abril pasado.

“Mi ilusión era ganar el mundial de clubes. A veces las situaciones no son como se pretenden y hay que tener dignidad (…) Teníamos la ilusión de la Libertadores y no la pudimos jugar. Ganamos la Concachampions porque queríamos ir al Mundial de Clubes”, finalizó.

Por su parte Jorge Vergara, dueño de Chivas, publicó este lunes un mensaje de despedida y agradecimiento para Matías Almeyda, exentrenador del club rojiblanco.

Mientras el director técnico ofrecía una conferencia de prensa donde explicaba los motivos de su salida del equipo, el magnate dijo adiós al timonel pampero.

Con información de ESPN

RC