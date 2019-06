Confiesa sus secretos para una larga vida

Una vida llena de mucho trabajo, buena comida y sin vicios es lo que ha hecho de Doña Cecilia Paniagua Martínez una mujer de 100 años; espera acudir al festejo que le han organizado sus familiares

Onofre Lujano

Acámbaro.- La señora doña Cecilia Paniagua Martínez es originaria de San Pablo Pejo, comunidad rural del municipio de Salvatierra. Es una mujer llena de lucidez y fuerza que comparte sus secretos para llegar a un siglo de vida. Ella siempre está acompañada de sus hijos, nietos y demás familiares, quienes se ‘pelean’ por las bandas de viento que llevarán a su festejo, en el cual espera concentrar a toda su familia.

“Parte de la clave para sobrepasar los estándares de longevidad en nuestro país es estar siempre activa, trabajar y comer sano como sus guisos, el mole su preferido”, comentó doña Cecilia y agrega que se mantiene fuera de los vicios, pues no fuma ni bebe alcohol.

Refirió con nostalgia como llego hace 63 años a Acámbaro, donde se ubicó con su esposo en la calle Abasolo a una cuadra de la parroquia de San Francisco de Asís, donde recuerda que su vida en San Pablo fue muy tranquila, “siempre en casa no salíamos al campo, solo iba con mi padre cuando ordeñaba sus vacas en el encinal y me llevaba con un cántaro adicional porque no cabía el líquido en la lechera”.

“Mi padre se llamó Leandro Paniagua Cuna y mi madre Alejandra Martínez López. No supe de donde eran originarios; mi madre hacia queso, vendíamos leche y éramos tranquilos”.

“Después llegue a Acámbaro cuando ya me case con mi esposo Ponciano Ortiz Zamora y dure un año para poder entrar a la casa, porque mi papá estaba enojado por mi casamiento. Luego pusimos una tienda, en Pejo también tuvimos una tiendita y aparte un molino que nos dio muchos centavos”.

“Mi esposo venía también a Acámbaro a vender semilla de la que comprábamos. Era muy trabajador, creo que es una receta para conservarse. Lo mismo los alimentos sanos, en mi casa comí cosas sanas, en ese tiempo a las milpas no les echaban fertilizante y fumigante para el quelite, la leche y carne limpia, no como los de ahora que están hechos con mucha química, además no son buenos los vicios. Yo jamás fume y solo algún cervecita en las fiestas de la casa”.

Hoy en día sigue atendiendo su tienda de ropa y verduras.

En Acámbaro doña Cecilia es un ejemplo de vida, quien junto a don Ponciano procrearon una familia donde tuvieron ocho hijos, 17 nietos y 16 bisnietos.

“Se avecina una fiesta por mis cien años con todos mis familiares, siento que no voy a llegar”, sonríe doña Cecilia quien espera este acontecimiento de la familia Ortiz-Paniagua.