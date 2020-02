Confiesa Amber Heard que maltrataba a Johnny Depp

Redacción

México.- A través de Daily Mail se filtró un supuesto audio donde Amber Heard admitió que golpeaba y abusaba de su ex esposo, Johnny Depp; dicho material procedería de algún punto del 2015, momento en que la pareja aún estaba junta.

“Lamento no haberte golpeado toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, se escucha en el audio difundido por el portal.

Durante el testimonio, obtenido en una terapia informal a la que se sometió la pareja, Heard reconoce que hay momentos en los se enoja y le es imposible mantener el control, a la vez que el actor menciona que no soporta más las agresiones físicas.

“Me asusta hasta la muerte que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo”, dice el actor en dicho audio. Por lo anterior, a través de redes sociales, la mención #JusticeForJohnnyDepp se convirtió en tendencia, pues usuarios defienden que Johnny Depp sufrió de violencia doméstica por mucho tiempo y aun así, enfrentó demandas y el señalamiento público de Amber Heard.

En 2019, luego de un artículo sobre violencia doméstica, que la actriz publicó en el periódico The Washington Post, Johnny Depp decidió demandarla por 50 millones de dólares, toda vez que Amber Herad se perfilaba como portavoz de los derechos de la mujer.

RC