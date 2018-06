Confían priistas revertir encuestas

Miembros del PRI confían en que Guanajuato sea una zona que aporte un buen porcentaje de votos en favor de su partido y están optimistas en cuanto a los resultados de la elección.

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- “Gerardo Sánchez, no la tiene fácil (para ganar la gubernatura) pero tampoco la tiene imposible”, opinó el candidato del PRI al Senado, Gerardo Zavala Procell quien afirmó que el 1 de julio, día de la jornada electoral, le irá bien a su partido.

Nosotros somos antagónicos a ese tipo de corrientes partidistas que lo que les ha caracterizado a la izquierda extrema es que odia las instituciones y en este país el que creó las instituciones se llama PRI” Gerardo Zavala Procell

Candidato al Senado

Detalló que de manera real, Guanajuato puede aportar más de 950 mil votos a José Antonio Meade, que como candidato ancla permeará en las preferencias hacia Gerardo Sánchez como a los contendientes a diputados federales y senadores.

“Este 1 de julio hay mucho voto oculto y hay mucho voto de indecisos, yo creo que finalmente la gente va a darle su voto de confianza a ‘Pepe’ Meade que como candidato ancla va a permear en el candidato a gobernador y toda la parte federal que somos los senadores y los diputados federales (…) traen mucho jalón en Romita, Huanímaro, los ocho municipios del noreste del estado quizás muy complicado en el corredor, no le va a ir mal al PRI…”.

Por otra parte, refirió que las encuestas que posicionan a Gerardo Sánchez en el tercer lugar son sólo la foto del momento, no obstante “las encuestas no deciden ni definen nada, son herramientas para direccionar una campaña, para perfeccionarla, pero no es un resultado definitivo…”.

Además Zavala Procell dijo que el PRI es antagónico a Morena, esto ante acusaciones de supuestos acuerdos con ellos.

*EZM