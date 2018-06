Confía PAN que regirá en Celaya

Humberto Andrade Quezada, aseguró que Elvira Paniagua ganará la alcaldía, y pide respalden a Paulo Bañuelos, Emma Tovar, Saraí Nuñez con su voto panista

Luz Zárate

Celaya.- El líder estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, aseguró que el blanquiazul volverá a gobernar en Celaya, vaticinó que repetirán en la alcaldía, las diputaciones locales y federales correspondientes a este municipio.

“Hoy que estamos al final de campaña se puede hacer una evaluación. Me da mucho gusto ver las mediciones que tenemos, vamos a refrendar en Celaya, vamos a ganar los distritos, de verdad se los digo con convicción, no me contradigo. Siempre les pedí a los candidatos que no nos montáramos en confianza, o que hubiera exceso de triunfalismo, pero hoy las puedo decir que estamos cerrando y que estamos muy contentos, para el PAN es muy importante Celaya”, señaló.

El dirigente citó a Elvira Paniagua, candidata a la alcaldía como un ejemplo de mujer profesionista, política y madre de familia, que logró con una campaña austera y con propuestas llegar a los ciudadanos, y aseguró que su “gobierno será de cercanía con la gente”.

Andrade Quezada estuvo en Celaya dando su ‘espaldarazo’ a Elvira Paniagua; al candidato a la Diputación Local por el Distrito XV que corresponde a Celaya y Tarimoro, Paulo Bañuelos; a Emma Tovar que aspira a una diputación Local por el Distrito XVI; y a Saraí Nuñez, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 12.

Humberto Andrade, señaló que la campaña de los candidatos del PAN, fue austera y respetuosa de los topes de campaña. Aseguró que la guerra sucia de otros partidos es producto de la desesperación de otros candidatos que no se ven favorecidos.

“Es producto de la desesperación, de motivaciones que no tiene nada que ver con lo que debe de ser una fiesta democrática, con lo que debe ser una elección y pedirle a su vez a todos lectores que nos acompañan a votar que salgan a darnos su respaldo porque lo que sucedió en campaña es una muestra de lo que ocurrirá en la administración de Celaya, será una administración responsable, seria, austera, ordenada, de trabajo y de cercanía con los ciudadanos”, manifestó.

La candidata del PAN, Elvira Paniagua, agradeció a los ciudadanos de las colonias y comunidades que la recibieron, así como a las asociaciones, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y en general a todos los que la escucharon durante sus dos meses de campaña. “Tenemos claridad de lo que vamos a hacer, llegamos personas con experiencia y no improvisados”, mencionó.

Paniagua recordó que cuando su partido le propuso la candidatura no dijo que sí a la primera vez, lo pensó y cuando se decidió fue porque “va con todo”.

En rueda de prensa, los candidatos del PAN pidieron el voto de los celayenses.

AL