Confía ‘HH’ en el triunfo

NUEVA YORK, EE.UU.- El centrocampista mexicano del Porto, Héctor Herrera, aseguró que los dragones están preparados para asaltar el Stade Louis II, este día cuando visiten al Mónaco en partido de la Champions League.

“Va a ser complicado pero vamos a ir a por todas”, advertía Herrera en sala de prensa. “Somos conscientes de que no lo hicimos bien en la primera jornada ante el Besiktas, pero como ha dicho nuestro entrenador, este es otro partido. Vamos a saltar al campo convencimos de que podemos ganar al Mónaco”, declaraba.

Uno de los temas candentes en la temporada de Herrera ha sido la irregularidad que ha tenido en el once titular. “Si no juegas, no puedes saber si estás bien o no. Tengo una buena relación con el entrenador y por eso todos los que hemos comenzado la temporada en el banquillo aguardamos la oportunidad de demostrarle que se puede confiar en nosotros”, admitía Herrera.