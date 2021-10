Cuca Domínguez

Salamanca.- Confía el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Vicente Díaz Quiñones que en la segunda quincena de este mes los maestros federales que faltan de pago puedan cobrar, de lo contrario la CNTE será la primera en iniciar movilizaciones, aseguró.

Dijo que este retraso es normal, sobre todo en maestros que se registraron al final del proceso, “pero estamos seguros se atenderá en la siguiente quincena” y agregó que lo grave en cuanto a falta de pagos se registra en Michoacán, donde faltan 28 mil maestros de pago completo.

Lee también: ¿Dónde está el pago de los maestros? federación se deslinda, SEG ‘lo gestiona’

“En el caso de Guanajuato, los pagos pendientes son por las propuestas que se están metiendo por las prejubilaciones o bien desde el inicio del ciclo escolar, pero la dinámica de la Secretaría de Educación de Guanajuato y el magisterio lo sabe es que son 3 quincenas las que se tienen que esperar para esperar el pago y se les paga al mes y medio a más tardar, ya sea maestro o personal de apoyo, por ello a veces se pasa hasta la cuarta quincena para el pago, pero no, adeudos como tales no los hay, son atrasos en todo caso”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Díaz Quiñones dijo que al pasar las 3 quincenas y no reflejarse el pago, puede ser por la plataforma, “pero eso no implica o no quiere decir que no se les vaya a pagar; aquí en Guanajuato no tenemos el problema de falta de pago a los maestros porque de otra manera el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Estado de Guanajuato, ya estuviéramos movilizándonos o entrevistándonos con funcionarios de la Secretaría de Educación de Guanajuato o con gobierno del Estado”.

Reiteró que los atrasos son normales, algo que pasa cada año, por lo que cree podrían ser más de 200. Refirió que “en la escuela tengo maestros que sí se les adeuda desde el 1º de septiembre, estos ya van por la cuarta quincena, pero algunos ya tienen su pago; algunos se van atrasando, pudiera ser porque son los que entran hasta el último día de la captura”.

Por último reiteró que en caso de que esta situación continúe sin respuesta, entonces la CNTE sí se movilizará.

LC