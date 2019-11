Confía AMLO que Corte revisará liberación de sospechoso del feminicidio de Abril Pérez

AMLO consideró que Arturo Zaldívar, revisará la actuación del juez de Control que permitió la liberación de Juan Carlos ‘N’, principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, revisará la actuación del juez de Control que permitió la liberación de Juan Carlos ‘N’, principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Calificó como lamentable y reprochable que sucedan estos casos, “más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección (a la víctima de feminicidio), y que, al contrario, se dejó en libertad al agresor; esto lo tiene que ver la Suprema Corte de justicia”.

No obstante que el juez Federico Mosco, quien reclasificó el delito contra Juan Carlos ‘N’ -lo que permitió que obtuviera su libertad- pertenece a la jurisdicción capitalina y la Procuraduría local ya presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura de la ciudad por su actuación, el mandatario confió que Arturo Zaldívar, también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisará el caso.

“Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto; se está llevando a cabo una limpia en el Poder Judicial de la Federación, me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, como no había sucedido antes”, apuntó.

Al destacar que Bernardo Bátiz se integró al pleno del CJF, dijo que sus integrantes “son consejeros muy importantes, porque el Poder Judicial tiene que cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros”, y aseguró que se ha logrado bastante “en limpiar el Poder Judicial”.

Sobre las manifestaciones que realizaron organizaciones feministas contra la violencia de género el 25 de noviembre, en la que hubo actos vandálicos y agresiones, López Obrador refrendó su respeto a la libertad de protestar, pero pidió que se haga sin violencia porque “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

“Al menos ese es mi pensamiento y yo he sido opositor, y nunca he optado por la violencia, luché 40 años por la justicia antes de llegar a la Presidencia y nunca optamos por la violencia; nos robaron la Presidencia, que no fue poca cosa, y no se rompió ni un vidrio, pero cada quien tiene su manera de actuar”, sostuvo.

López Obrador añadió que cuando se utiliza la no violencia se tienen buenos resultados y buenos efectos. Afirmó que la vía pacífica es más eficaz y es “una fuerza muy poderosa”.

Comentarios

Comentarios