Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, confió en que el próximo ayuntamiento tenga voluntad política para sacar adelante el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (PMDUOET).

En tanto, señaló que el Cerro de la Bufa se encuentra protegida con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. No obstante, se busca que se tenga una mayor protección.

“La fiesta es sumamente importante para la gente de Guanajuato, los cerros son emblemáticos, queremos que se sigan conservando nuestras tradiciones. Queremos que se siga conservando el entorno como está, que no se construya y vamos a tratar con el próximo ayuntamiento, que yo sé que seguramente lo vamos a lograr. Es gente de buena voluntad, de buena fe, creo que quieren a Guanajuato y no tienen un interés particular, sino el interés común que es Guanajuato”.

El presidente municipal insistió en que es necesario que el Cerro de la Bufa cuente con una declaratoria tanto del gobierno estatal como del municipal: “pero bueno hay que cuidar nuestros cerros, hay que cuidar estas áreas para que la fiesta se pueda seguir desarrollando”.

Por ello, el alcalde dijo que se espera que los dos regidores del PRI que llegarán al próximo ayuntamiento, Ángel Araujo Betanzos y Patricia Preciado Puga, tengan el “ánimo” de votar a favor del PMDUOET, “para que pueda estar bien protegida esta área”.

El presidente municipal afirmó que, de comenzar a trabajar desde este momento, en los primeros seis meses de la siguiente administración se podría contar dicho programa “y que esta área esté bien protegida y sea para el goce de todos los guanajuatenses (…) ni se va a comprar, ni se va a expropiar, solo se le va a poner un uso de suelo destinado para que pueda ser un área de preservación ecológica”.

Finalmente, reprochó que en las administraciones municipales de Nicéforo Guerrero Reynoso y Edgar Castro Cerrillo, no se logró una mayor protección de La Bufa.

“Ayer me llamó mucho la atención un personaje guanajuatense, que decía no a los intereses de desarrollos urbanos, lo que me llama la atención es que precisamente fue en la administración de Nicéforo Guerrero, en donde hicimos esta marcha y precisamente algunos de sus conocidos eran integrantes de su ayuntamiento, el propio Edgar Castro, entonces piden lo que no dieron en su momento”, señaló.