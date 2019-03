Confía alcalde de Jaral en gestiones de diputada

Alberto Vargas reconoció que se ha retrasado el tema de los recursos económicos, tanto federales como estatales, por lo que confía en que se pueda superar la inversión que se realizó

Luis Telles

Jaral del Progreso.- El alcalde José Alberto Vargas Franco, dijo que tras una reunión de trabajo con la diputada, Dolores Padierna Luna, hay confianza en superar la inversión que se realizó, cerca de 100 millones de pesos, en el 2018, y porque ya se han subido proyectos ejecutivos validados al gabinete del presidente de la República, desde que se autorizó el presupuesto en el mes de diciembre del 2018.

Nosotros seguimos en la situación de (…) gestionar, nos han dicho que sí, que tenemos que meter nuestros proyectos, (…) por lo que no podemos decir si va a llegar o no (…)” José Alberto Vargas Franco, Presidente de Jaral del Progreso

Dijo que, la reunión con Dolores Padierna fue para tener un enlace de comunicación con los secretarios del gobierno federal, y poder exponer las necesidades de Jaral del Progreso, “para platicarles lo que tenemos pendiente, los requerimientos de nuestro municipio”.

Alberto Vargas reconoció que se ha retrasado el tema de los recursos económicos, tanto federales como estatales, “(…)pero tenemos que entenderlo un poco, también entender que es un gobierno federal nuevo. A mí me tocó trabajar en una intermedia, donde ya el gobierno federal traía tres años de arranque, un presupuesto trabajado, y el gobierno estatal al igual tres años trabajados, pero hoy entra gobierno federal nuevo y también estatal, que primero están planeando”, explicó.

Reiteró que hay que tener paciencia y entender, “no estoy preocupado”, porque además han hecho lo que les toca, “nosotros seguimos en la situación de seguir gestionando, nos han dicho que sí, que tenemos que meter nuestros proyectos, estar haciendo lo que nos corresponde, tener validados los proyectos, por lo que no podemos decir si va a llegar o no el recursos para concretarlos, yo sigo optimista de que va a llegar, pero hoy todavía no tenemos con claridad de qué estamos hablando, cuánto recurso nos pueden llegar”.

Dijo que, seguirán insistiendo en la gestión, ya sea a través de la Secretaría de Hacienda, de la gestión de los diputados federales, del gabinete del presidente de la República, por lo que esperan que a mediados de año se tengan buenas noticias.

