Conductores piden actividad de semáforos en calle Sol

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los automovilistas urgieron al funcionamiento de los semáforos de la calle Sol con los Puentes Blancos, debido a que se ha convertido a una zona de riesgo de accidentes, y lamentaron el que los ciclistas no utilicen la ciclovía de la zona lo que también se ha convertido en un problema.

Desde hace más de un año fue inaugurada la obra de los Puentes Blancos pero quedó pendiente el funcionamiento de la semaforización, lo que ya ha provocado algunos accidentes entre automovilistas sobretodo en calle Sol a la entrada a la colonia Nativitas.

Los conductores mencionaron que el control de la circulación estuvo a cargo de elementos viales, sin embargo, de un tiempo a la fecha, no hay quien supervise el paso vehicular, y continuamente ocurren accidentes, “afortunadamente no graves, golpes entre vehículos, atropellamientos a motociclistas y ciclistas que no han pasado a mayores, pero aun así, ¿para qué esperar a que surja un problema mayor?”, comentó Rolando Herrera.

Falta de cultura vial

Otro de los problemas que se tiene es la falta de cultura vial de los ciclistas, algunos de ellos ignoran la ciclovía y circulan por el arroyo vehicular lo que también ha originado algunos incidentes.

Los automovilistas comentaron que hay suficiente espacio en medio del puente para que circulen los ciclistas, pero prefieren hacerlo por el arroyo vehicular.

Dijeron que esperan que se pongan a funcionar los semáforos y se sancione a los ciclistas que no respetan el reglamento vial para prevenir accidentes.

