El asesinato de Lulú evidenció el contexto de violencia y abusos al que se exponen las conductoras de taxis ejecutivos en León

Ivonne Ortiz

León.- Luz y Lucy tienen algo en común: son conductoras de taxi ejecutivo y ambas fueron violentadas por usuarios a los que les dieron el servicio. Las dos también son colegas de Lulú, chofer de InDriver que localizaron sin vida en la comunidad Corral de Piedra.

El asesinato de su compañera Lulú Pérez Gutiérrez, de 51 años, evidencia la inseguridad a la que se enfrentan las mujeres que conducen para una plataforma. Estas pueden ser Uber, Didi e InDriver, donde estaba afiliada Lourdes. A ella la localizaron sin vida después de su desaparición este 2 de diciembre, la sepultaron en víspera de Navidad, el 24 de diciembre.

Lee también: El último viaje de Lulú: colegas la recuerdan y confirman inseguridad de InDriver

Funeral de Lulú. Foto: Ian Martínez

Violencia: el común denominador para las conductoras

Luz, lleva tres años trabajando como conductora de Didi. La experiencia que la marcó es la del acoso sexual que sufrió por parte de un cliente, un camillero. Recuerda que el hombre llegó sospechosamente con unos lentes puestos y al tomar el servicio, empezó a tocarle las piernas.

“Tenía gafas oscuras. Hasta que se quita los lentes ví que tenía las pupilas dilatadas, yo digo que andaba como cruzado, no sé. Y empieza a tocarme la pierna y le digo: ‘¿Sabes qué? Tu servicio no dice que me tienes que estar tocando. Evitarme la pena de bajarte’. A èl se le hizo como chusco y siguió”.

La víctima tuvo que forcejear en medio del tráfico y el riesgo que significaba distraerse al volante. Todo con tal de ponerse a salvo. El agresor en ese momento le dió una mordida.

“De tanto que llegamos al forcejeo me tira una mordida y todavía tengo la cicatriz”.

La conductora reportó la situación con la plataforma y asegura que no la apoyaron. Al cliente se le cayó una credencial en el vehículo y eso le ayudó para denunciarlo.

“Su intención era manosearme”, cuenta la conductora.

Foto: Archivo

Luz buscó justicia, pero investigación está estancada

Luz interpuso una denuncia y el agresor le pidió disculpas, incluso que detuviera la demanda porque podría perder su trabajo. Ella le respondió que era injusto hacerlo, porque èl nunca pensó en el daño y el riesgo al que la expuso.

Pero al final la lentitud del proceso para resolver la denuncia en contra del agresor provocó que Luz dejara el proceso de lado.

“Supuestamente siguió la denuncia pero las autoridades están dando evasivas. Solo me dicen: ‘estamos en investigación'”.

La conductora se suma a la lista de mujeres que tienen que librar y soportar el acoso sexual en las calles de León.

“Nosotros lo único que hacemos es trabajar, y trabajamos inseguras”.

“Es mucha la violencia contra nosotras”: Lucy

Las conductoras de plataformas trabajan de noche y con desconocidos que a veces están en estado nconveniente. Foto: Especial

Por su parte, Lucy, compañera de Lulú, tiene cuatro años trabajando para plataformas de taxi ejecutivo. Ella inició en Uber y ahora labora en Didi. Y así como su colega, enfatiza en el peligro que viven día a día.

“Últimamente se ha visto más violencia, acoso por parte de los usuarios. Tuvimos que pedir el apoyo de los compañeros porque nosotras no podemos contra un hombre”, dice a Periódico Correo.

La inseguridad a la que se enfrentan tiene dos factores principales: el primero, es el simple hecho de ser mujer, y el segundo, laborar como conductoras que tienen que tratar con desconocidos y en estados inconvenientes.

“Hemos vivido inseguridades en cuanto a asaltos a mano armada. Son personas que no se tientan el corazón. En una ocasión el mismo usuario me asalta, mis compañeros acuden al apoyo y ya no se pudo hacer nada. Es mucha la violencia en contra de nosotras”, enfatiza Lucy.

“Ellos no entienden, no quieren entender, que tenemos la necesidad de alimentar a nuestras familias y nos vemos en la necesidad de estar en la calle”.

En su día a día se expone “a qué nos falten al respeto, a qué se suban usuarios alcoholizados y empiecen a querernos manosear”.

No hay información sobre el homicidio de Lulú

La unidad que manejaba Lulú para InDriver. Foto: Archivo

La línea de investigación por el caso de Lulú Pérez no se ha informado aún. La versión extraoficial es que se trató de un asalto cuando realizaba su último servicio dirigido a la colonia Las Joyas. Del usuario hasta ahora se desconoce su identidad.

Te puede interesar: Familiares y amigos despiden entre sollozos a Lulú, conductora de taxi ejecutivo en León

Sin embargo, colegas aseguran que cuando se trata de un robo, se llevan las pertenencias, pero no quitan la vida.

Quizás te interese:

JRP