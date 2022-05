Un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó impactado contra un local comercial en Acámbaro

Redacción

Acámbaro.- Este lunes a alrededor de la 1:30 de la madrugada, un conductor en estado etílico perdió el control de su unidad y se impactó contra un inmueble en Acámbaro.

El accidente fue reportado al sistema 911. Ahí alertaron por un choque ocurrido en la calle Vicente Guerrero entre Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos y Pavón. En el lugar se reportaba una persona lesionada, por lo que se solicitaron ambulancias de Cruz Roja para atender el accidente.

Lee también: Atletas de Acámbaro representarán a Guanajuato en los Juegos Nacionales CONADE 2022

Al llegar al punto señalado, paramédicos atendieron a un hombre de 31 años que viajaba como copiloto y que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no amerito ser trasladado a un hospital. Por su parte, el conductor no presentaba lesiones, y solo se infirió que se encontraba ebrio.

Fotos: Correo

La unidad quedó incrsutada en el local comercial, por lo que se tuvo que llamar al servicio de guras para sacarla. Así, el saldo del accidente no fueron más que daños materiales.

Te puede interesar: Acámbaro: Museo Waldemar Julsrud ofrece charlas de ovnis y enigmas

Al lugar arribaron unidades de Tránsito y Policía de Acámbaro, quienes acordonaron el lugar para poder maniobrar y retirar la unidad. Así mismo, los elementos de Tránsito realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. El conductor fue arrestado y la unidad quedo resguardada mientras se define la situación legal del implicado.

Quizás te interese:

JRP