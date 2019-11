Conductor de Indriver escapa en sentido contrario para no ser infraccionado

El sujeto puso en riesgo la vida de la pareja que solo buscaba acudir al FIG; después de que se les negara en reiteradas ocasiones bajarse del auto, finalmente pudieron hacerlo y regresaron a casa en un taxi verde

León.- Por evitar ser infraccionado por inspectores de Transporte del Estado, un operador de la plataforma Indriver escapó a gran velocidad, circuló por varias calles en sentido contrario y puso en riesgo la vida de una pareja que transportaba hacia el Festival del Globo.

Esto ocurrió este viernes, de acuerdo a lo que la denunciante, María N. de 22 años de edad, que iba con su pareja.

Ella dijo encontrarse embarazada y señaló que abordaron el taxi ejecutivo a cargo del conductor Francisco Javier a las 6:50 horas de ese día en la calle Sión de la colonia San Felipe de Jesús, luego de solicitar el servicio a través de la plataforma Indriver, acordando así el precio.

Dijo María que el carro era un Dodge Attitude color Borgoña con número de placas GXG012A. El destino era acudir a la presa del palote para presenciar el festival internacional del Globo.

Manifestó la mujer que en el trayecto “le pitan los de Transporte del Estado para indicarle que se pare”. Entonces el operador “hace la finta de que se va a detener y se da a la fuga, metiéndose a calles en sentido contrario y casi inpactandose en 4 ocasiones”.

Agregó que “mi pareja y yo le preguntamos que era lo que pasaba, que nos explicara o que nos dejara para nosotros poder seguir nuestro camino más tranquilo ya que yo me encuentro embarazada y de la forma en la que manejaba solo nos alteraba más, lo cual él se negó en las 3 veces que le pedimos que nos bajara de la unidad”.

Los inspectores lo volvieron a interceptar al llegar al bulevar Alonso de torres “y otra vez hace la finta de quererse dar a la fuga y mi reacción fue abrir la puerta ya que en ese momento yo ya estaba muy estresada de la situación.

Al bajar del carro, los alcanzan los de Transporte y “nos explican que esos taxis operan ilegalmente”.

Ya para ese momento la pareja decidió regresarse a su domicilio en un taxi verde.

La denunciante expresó que “pensamos que todo había terminado el asunto con ese hombre, pero me han estado acosando, ya que me están marcando a mi celular amenazándome e insultando de diferentes números telefónicos, a tal punto de decirme que me tienen localizada y me cuide haciendo las amenazas más fuertes y constantes”.

Por ello decidió hacer pública su queja, ya que -dijo- “por tomar un servicio barato, nos salió contraproducente”.

