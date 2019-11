Conducen para tirar su basura en el Bulevar San Roque

Varias personas que viajaban en un auto compacto, se dieron a la tarea de bajar de la unidad varias bolsas plásticas y costales

Irapuato.- Un grupo de personas fue sorprendido, cuando se apresuraban a dejar bolsas de basura en el Bulevar San Roque, a unos metros de la colonia Urbi Villas del Rey.

Pese a que dejar residuos en vía pública es una infracción, además del contaminar y afectar la imagen urbana, en Irapuato algunos ciudadanos continúan con esta práctica.

Varias personas que viajaban en un auto compacto, se dieron a la tarea de bajar de la unidad varias bolsas plásticas y costales, que sin ningún remordimiento abandonaron en el bulevar San Roque.

Vecinos de la zona comentaron que no es la primera ocasión que se presenta esta situación. que en varias ocasiones han reportado la problemática, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. “Hemos visto hasta camionetas que vienen a descargar escombro y basura, no estamos de acuerdo, pero no hemos visto que alguna autoridad venga a cuidar o que ponga las multas a la gente cochina que deja su basura y al ratito está las moscas, las ratas y los olores feos”, comentaron.

