Condonan recargos de adeudo del predial al Estadio Sergio León Chávez

Nancy Venegas Torres

Irapuato.- La administración municipal 2015-2018 terminó, pero la deuda del impuesto predial de más de 6 millones de pesos que debe el Estadio Sergio León Chávez continúa. El nuevo gobierno ofreció condonar los recargos y un plazo de hasta dos meses a los representantes del inmueble para que liquiden el pendiente.

En 2006 los representantes del estadio de futbol Sergio León Chávez, dejaron de pagar el impuesto predial al Municipio. Ernestina Hernández Guzmán tesorera municipal, informó que la deuda supera los 6 millones de pesos.

En la anterior administración local el presidente Ricardo Ortiz Gutiérrez ofreció facilidades para frenar el proceso administrativo por mora y el embargo del inmueble. En varias ocasiones los representantes del Sergio León Chávez se reunieron con la intención de saldar el pendiente, pero no se concretó el convenio de pago.

“Seguimos continuando con ellos, a la fecha estamos en espera del acercamiento hemos estado en la mejor disposición con la Administración, si pagan ahorita hay un descuento del 100% en recargos en determinado momento hemos hablado de un convenio de a lo mejor dos meses, aquí lo importante es no rebasar el ejercicio fiscal”, dijo Hernández Guzmán.

El Municipio no pretende embargar el inmueble mundialista, porque le implicaría un gasto adicional que bien podría destinar a otros rubros para atender las demandas de la población.

“Necesitamos cerrar ese círculo, el municipio no quiere tomarlo porque no es función de un municipio embargar el estadio y de alguna manera pagar una diferencia que si sale un avalúo de entre 90 a 100 millones de pesos el municipio tendría que pagar la diferencia de lo que debe de predial. Las funciones de un Municipio no son invertir el recurso en la compra de un inmueble, hay necesidades prioritarias como son seguridad”, aseguró la tesorera municipal.

