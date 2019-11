Condonaciones le cuestan al municipio 21 mdp

La intención manifestada del alcalde de cobrar el impuesto predial a edificios públicos no podrá ser posible, ya que están protegidos por la constitución

María Espino

Guanajuato.- Son aproximadamente 21 millones de pesos los que no ingresan a las arcas del municipio debido a la condonación que el gobierno municipal aplica a los mil 369 edificios públicos federales, estales y municipales que existen en la Capital.

Así lo manifestó Juan Antonio Valdez Fonseca, tesorero municipal, quien sostuvo que la condonación de este cobro tiene sustento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, referente a la Ley de Ingresos y del pago de impuesto predial. En el apartado de las salvedades se establece de que gozan como edificios públicos tanto el Poder Federal, Estatal y Municipal para aquellos espacios donde se desarrolla la función que en derecho propio cada una de las dependencias ejerzan.

“Es considerable el recurso público que, por no cobrar a estas instituciones, pues no viene a ingresar a las arcas municipales (…). Están registrados en las cuentas catastrales bajo ese tenor, se hacen las consideraciones de revaluación correspondientes, sin embargo no se obtiene el impuesto predial que al igual que otros habitantes de la ciudad están obligados a hacerlo, se nos da un recurso importante que vas más allá de los 22 millones de pesos aproximadamente, eso es de toda la vida, no es sólo en este periodo”.

Es por ello que la intención manifestada del alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, de cobrar el impuesto predial a dichos inmuebles a fin de recaudar más recursos no podrá realizarse, pues la Constitución Mexicana ampara la exención del pago.

Cuestionado sobre lo dicho por el alcalde de cobrar a los edificios estatales y federales el impuesto predial, el tesorero dijo desconocer el sentido en que va esta declaración; se limitó a decir que es cuestión de analizarla y saber por qué lo dijo, “hay que interpretar para ver qué es lo que él quiso explicar”.

Fonseca también reveló que hay algunos edificios que albergan museos y que por el hecho de cobrar una tarifa de ingreso, sí deberían pagar predial pero no lo están haciendo.

Dijo que organismos descentralizados como el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag) también están exentos de pagar el impuesto predial en las oficinas administrativas.

