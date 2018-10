Condonación por uso de Auditorio Tresguerras, sólo si hay beneficio social

La Comisión de Hacienda aprobó el no pago y descuentos a varias instituciones y rechazó otras solicitudes; “tenemos que ser muy exigentes en ese sentido”, anticipó el síndico Jorge Armengol Durán

Roberto Lira

Celaya.- La Comisión de Hacienda aprobó descuentos y condonaciones por el uso del Auditorio Tresguerras a varias instituciones, asimismo rechazó otras solicitudes de este espacio que tenían un beneficio para la ciudadanía.

Durante la última sesión de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento se atendieron varias solicitudes de descuento por el uso del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, con el objetivo de realizar eventos con fines de beneficencia de la población, sin embargo otros que argumentaban su solicitud en estos apoyos no pudieron garantizarlo y se decidió por no aprobarlos, comentó el síndico Jorge Armengol Durán, presidente de esta comisión.

Comentó que la Asociación Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno (Amese) solicitó la condonación total del uso del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras con el objeto de presentar un espectáculo de 14 academias de baile en Celaya y 330 bailarines, del cual lo recaudado será destinado a estudios y pláticas para prevenir estos padecimientos. A esta solicitud se aprobó la condonación de la renta de este espacio municipal por 13 mil 347 pesos, indicó el síndico.

Asimismo, la parroquia de la Asunción de Celaya tiene contemplado el uso del auditorio para presentar el espectáculo musical ‘Drácula’ por un ballet cubano, del cual los recursos obtenidos por este evento se invertirían en mejoras de los salones de la parroquia y del barrio que son utilizados para dar formación espiritual y cultural a personas de este barrio.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda mencionó que el costo de la renta del auditorio para este espectáculo sería de 30 mil 706 y se les aprobó un descuento del 50%.

Sin embargo también hubo solicitudes que no fueron aprobadas, como la hecha por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios para la ocupación de la explanada del auditorio los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre, con motivo de realizar ahí la feria de la vivienda, y para lo cual se solicitó un descuento a cambio de un espacio para el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi).

En ese sentido, y a que los integrantes de la comisión no ven el beneficio social, se decidió no dar el descuento, por lo que esta asociación tendrá que pagar el total de 59 mil 139 pesos por los cuatro días que se realizará su evento.

Asimismo, la Asociación Estatal de Enlace, Servicios Globales y Sectores Sociedad Civil solicitó un descuento en la renta del auditorio municipal para la presentación del musical infantil ‘Coco’, el cual se realizaría en beneficio de la Casa Hogar del Pobre, sin embargo no se conocía el porcentaje de apoyo que se le daría a la casa hogar, por lo que al cuestionar al solicitante dijo que sería entre un 40 y un 60% y con el remanente se adquirirían sillas de ruedas, sin embargo no pudo dar certeza de que esto se destinaría a personas con carencias, por lo que el solicitante decidió retirar su solicitud y no se hará descuento; el costo de la renta para este evento será de 30 mil 115 pesos.

“Queremos que realmente cuando se haga la solicitud para un beneficio social tener la certeza de que ese beneficio social va a llegar… tenemos que ser muy exigentes en ese sentido así como la sociedad exige al gobierno se transparente en las cuentas, también tenemos que ser exigentes para otorgar estos beneficios”, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda.

MEJZ*