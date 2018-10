Condiciona Seade firma de USMCA por arancel

El negociador comercial del presidente electo, afirmó que el país debe tomar una postura dura frente a la eliminación de los aranceles de acero y aluminio

CDMX.- La firma del nuevo acuerdo comercial entre EU, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no debe darse por parte de México, hasta que no se quite el arancel al acero y aluminio, afirmó Jesús Seade.

El negociador comercial del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el país debe tomar una postura dura frente a la eliminación de los aranceles de acero y aluminio.

“Yo recomendaría estar muy duros y básicamente decir que no vamos a firmar si no lo retiran y negociar fuerte para no entrar en conflicto de este tipo; ahora mismo se está haciendo (negociar)”, dijo.

Estimó que por los tiempos políticos en EE. UU., el nuevo tratado quedaría listo hasta la primera mitad de 2019.

Ayer el presidente del Senado de los Estados Unidos, el republicano Mitch McConnell, declaró que no van a aprobar el USMCA este año, pero Seade confió que el nuevo acuerdo podría entrar en vigor hacia finales del primer semestre de 2019 o bien incluso hasta inicio de 2020.

“Soy optimista que en México sea aprobado, es prerrogativa del Senado, pero soy optimista de que sea aprobado. Nuestros procedimientos no son tan complejos como los de ellos en la materia, los tiempos yo creo que se van a determinar en Estados Unidos, donde es probable que triunfen los demócratas que de por sí no son, tradicionalmente, muy amigos de los tratados de libre comercio”, dijo.

Sobre las condiciones que aplicó EE. UU. en la negociación del sector automotriz al intentar atraer inversión hacia su territorio e incluso incluir un nivel salarial para la industria, Seade expuso que existe un mal entendido sobre el tema.

Para aplicar el beneficio arancelario un auto debe contener 75% de insumos del área de Norteamérica, 40% deben ser de zonas donde se pague al menos 16 dólares la hora.

En español Ayer a siete días de lanzar un sondeo en redes para que el acuerdo tenga un nombre que “debe ser pronunciable en español”, López Obrador informó que ganó T-MEC, con el 45% de preferencias, por lo que pedirá que Seade lo transmita a los otros dos países para que se pongan de acuerdo en el nombre coloquial del tratado”.

RC