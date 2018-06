Condena regidor el arresto del Policía que asesinó en defensa propia

El regidor por Morena Ynés Piña Cofradía consultará los asuntos referentes al elemento policiaco que está recluido en prisión por haber matado en defensa propia, pues le parece injusta su detención.

Celaya.- La Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento desconoce el caso del policía municipal que se encuentra preso tras matar a una persona en defensa propia, y que a la fecha no ha sido apoyado por el municipio. Sin embargo, el presidente de esta comisión, el regidor por Morena Ynés Piña Cofradía, señaló que solicitará la información del caso, pues sería injusto que el elemento sufra consecuencias por realizar su trabajo.

Aun cuando el ex policía municipal Abram Estrada fue aprensado en febrero de este año por hechos sucedidos en diciembre del 2017, cuando estaba en servicio, el regidor desconoce la situación, incluso cuando ya era secretario de la comisión de seguridad.

El 21 de mayo el regidor Ynés Piña Cofradía fue asignado como presidente de la Comisión de Seguridad tras la ausencia por licencia del regidor Israel Herrera Hernández, quien preside esta comisión.

“Me gustaría conocer el tema, pero me preocupa que alguien que defiende su vida y defienda nuestros derechos tenga que pagar consecuencias a causa de lo mismo. Como ahorita desgraciadamente no conozco el tema pues me gustaría conocerlo para ver si podemos interceder por él o qué es lo que se tiene que hacer”, comentó el presidente de la Comisión de Seguridad.

Asimismo, dijo que estará solicitando la información del caso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tratarlo en una futura sesión de la comisión.

Actualmente Abram Estrada se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social, luego de que en diciembre del año pasado atendió un reporte en la colonia Santa Rita donde lo agredieron y accionó su arma en defensa propia matando a su agresor.

Su familia necesita 350 mil pesos para pagar la reparación del daño o de lo contrario la condena podría ser de 25 a 30 años de prisión.

