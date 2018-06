Condena obispo proselitismo en iglesias

Comenta que los partidos saben que no se debe hacer, y que la iglesia no puede apoyar a ningún partido en absoluto: los laicos tienen derecho a apoyar a quien prefieran pero debe ser de manera personal

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, aseguró que no le hace bien a los partidos ni a la iglesia que se haga proselitismo en lugares de culto, como se hizo hace algunos días en el templo de la Asunción, donde se colocaron unas lonas de la candidata del Partido Revolucionario institucional, Monserrat Vázquez Acevedo.

Hace unos días se colocó una lona promocionando a la candidata del PRI a la presidencia municipal en una de las bardas del templo del Barrio de Zapote y una más en uno de los barandales del atrio, las cuales fueron retiradas rápidamente. Al respecto el obispo de Celaya señaló que los partidos no deben tomar a la iglesia para promocionarse.

“No les hace bien a los partidos hacer eso, saben que no lo deben hacer, la iglesia no puede apoyar a ningún partido, no puede”, comentó.

Asimismo señaló que los laicos tienen el derecho, como todo ciudadano, de apoyar a un candidato o partido político, sin embargo eso se debe hacer de manera personal, asimismo resaltó que la iglesia y lugares de culto no debe haber estas manifestaciones partidistas. “Personalmente cada quien puede tener sus opciones pero como clérigo, pero no debemos inducir a nadie al voto, es un singo de responsabilidad y amor”, comentó.

Del mismo modo, pidió a los partidos políticos y los candidatos a no usar a la iglesia para hacer proselitismo, ya que esto afecta tanto a la iglesia como a ellos. “Les pido a los partidos no se empiecen a montar en acciones de la iglesia, ya ha habido varios que se acercan a las fiestas y aprovechan, no es momento, hacen daño a su partido y a la iglesia”, señaló Castillo Plascencia.

Señaló que espera que este próximo primero de julio haya unas votaciones bien pensadas y libres, y sobre todo generosas, en las que se vote buscando el bien común y no el personal.

AL