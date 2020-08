Condena CNDH agresiones cometidas por policías durante manifestación feminista

Cuca Domínguez

Salamanca.- El dirigente del movimiento de bases magisteriales en la entidad, Vicente Díaz Quiñones, advirtió que está en riesgo el aprovechamiento escolar de este ciclo escolar porque las televisiones con maestros de otras nacionalidades, no sustituyen a los docentes y agregó que a un día del arranque del ciclo escolar por lo menos un 40 por ciento de la población escolar no se conectó y los municipios con mayor dificultad, fueron los del norte y noreste del estado.

Destacó el dirigente disidente magisterial estatal que aparte del faltante de entre el 10 y 20 por ciento de paquetes de libros y faltante de maestros en educación básica, otras dificultades fueron las aplicaciones digitales porque los padres de familia no las saben utilizar, por ello la propuesta del Movimiento de Bases Magisteriales adheridos de la CNTE, fue que se aprovechara la experiencia docente del ciclo escolar pasado, en relación con el trabajo que ya se había realizado a través de las plataformas digitales y que los docentes mantengan una relación con su alumnos.

Además de que en aquellas comunidades rurales, de difícil acceso o sin acceso a internet, se entreguen cuadernillos de trabajo elaborado por los mismos maestros para que mantengan la cercanía y puedan tener un aprovechamiento más significativo con revisión de tareas y trabajos escolares.

“Este arranque del ciclo escolar está sumamente complicado, el personal de apoyo de las Escuelas Secundarias Generales y Técnicas, están trabajando a marchas forzadas incluso para cubrir los grupos que están faltando”.

Díaz Quiñones, dijo que los maestros venían del cierre del ciclo escolar capacitados en diversas plataformas digitales y el implementar el trabajo a distancia con programas de televisión echan abajo esta experiencia que ya teníamos y los dejan como meros espectadores, por muchos maestros no se pudieron comunicar con sus alumnos.

Además se pidió que se extendiera el contrato de los maestros interinos; los correcto es que se prolongara hasta que existieran condiciones de ocupar esas vacantes y no echarle la culpa al gobierno federal; la propuesta es que por éste año y por las condiciones que existen que son excepcionales se mantuviera el contrato de los docentes, por ello es que ahora hay faltante de maestros, precisó.

Dijo que en este regreso a clases es sumamente complicado, los padres de familia están estresados, también los alumnos incluso algunas escuelas aún no han iniciado, “el tema de clases por televisión, dijo que no están de acuerdo en este método y los 450 millones de pesos que le destinaran, donde las clases que se imparten por gente que no son maestros incluso con acentos de otros países, no reúnen los requisitos para que haya un aprendizaje en los alumnos”.

Finalmente dijo que si no se enmienda esta situación, está en riesgo el aprovechamiento escolar en este ciclo y en general hay dificultares, los municipios con mayor problema son los de la parte norte y noreste del estado, como es Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, Santa Catarina, Dr. Mora, incluso San José Iturbide y San Luis de la Paz, tienen mayores problemas porque no hay capacitación a los docentes de las plataformas digitales a los docentes, como debe de ser, incluso en los lugares más alejados la señal de internet no llega.