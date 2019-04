Condena a presos ‘pega’ también a familia

Los familiares quedan casi en el desamparo; Bella Susana espera la salida de su esposo del Cereso para poder seguir con su vida y la de su hija

Jazmín Castro

León.- A sus 24 años, Bella Susana ‘N’, acude desde hace tres años al Centro de Readaptación Social (Cereso) para visitar a su esposo, quien tiene una sentencia de cinco años cuatro meses por el robo de un vehículo.

Después de que su esposo fue detenido, la vida de Bella cambió de manera radical, se quedó sola con su hija de tres años de edad, porque su familia y la de él, les dieron la espalda.

Ahora, vive con la esperanza de que su marido salga pronto de la cárcel para poder tener formalmente un hogar.

Espera ayuda

“La vida cambia para todos, no sólo para ellos (los internos), me encuentro sola y embarazada, pero vengo por unos 100 pesos, que me pasa (él) sin que se den cuentan los custodios”, comentó.

Bella, quien vive en la colonia Valle del Maguey, sale tres veces por semana de su casa para ir al Cereso, hace una hora en el trasporte para ver a su esposo sólo cinco minutos.

La joven es ayudada por la gente que trabaja en el exterior del Cereso, “no puedo entrar con ropa obscura, y me prestan aquí ropa donde la rentan para que podamos entrar con ropa clara”, comentó Bella, mientras un hombre en un taxi le extendía dos prendas, para que las use.

“No le cobro a ella, la ayudo porque no tiene dinero”, comenta el hombre que se dedica a rentar prendas de ropa y su unidad como paquetería.

La joven, asegura que su esposo no cometió tal robo, que era chofer de transporte urbano, pero hace tres años, nada se pudo hacer para defenderse y ahora está preso en el Cereso.

Bella Susana indicó que hay días que no ha tenido ni para comer ella y su hija, que ahora tiene seis años de edad, y con un rostro apagado, cuenta que espera sólo el día que alguien le brinde ayuda para que salga su esposo y seguir normalmente con su vida y la de su familia.