Concluyen operativo de resguardo de las instalaciones de RIAMA

Cuca Domínguez

Salamanca.- En la comunidad de La Luz, conurbada a la cabecera municipal, las primera lluvias volvieron a evidenciar la necesidad de revisar la red de drenaje en la parte más baja debido a que se ha encharcado el agua y lo peor es que junto con el agua residual genera un foco de infección además de malos olores; luego de que cuando llueve mucho el agua se sale por las coladeras de las casas.

Juan Vázquez, habitante de hacer más de 5 años en la zona dice que desde antes el problema ya existía y genera un serio problema para las poco más de 30 viviendas en la zona, que son las que se encuentran en la parte más baja e incluso obstruye el camino para los que vienen de otras comunidad hacia la zona centro de la ciudad.

Las calles afectadas son la 5 de febrero, Venustiano Carranza y las privadas 1 y 2 que se ubicar cercanas al libramiento carretera Celaya-Valle, además de que es el paso para quienes ingresar a Salamanca por esa zona o de comunidades como El Calabozo.

Los vecinos de la zona, aseguran que cada rato acuden autoridades, se han hecho reportajes de las condiciones en las que se pone el lugar, “se inunda esta zona, apenas han caído las primeras lluvias, nada fuerte y ya está buen tramo inundado; realmente si es un serio problema, ahora con el coronavirus estamos en mayor riesgo porque el agua con excremento se sale a la calle, huele mal, se vuelve un foto de infección para todos, pero sobre todo para los menores y adultos mayores.

En este momento estamos temerosos a que llueva fuerte y nos inundemos, a donde vamos a parar, a dónde vamos a ir, si se supone que debemos estar en la casa; lo malos es que toda el agua de la comunidad baja a esta zona porque es la parte más baja y la mayoría de las casas están en alto ellos no tienen tanto problema”, dijo una vecina.

Otro afectado dijo que no sabe que es lo pase, del porque el drenaje no pueda desaguar la rápido el agua, lo que digamos está demás, se tiene que revisar; que si está colapsado; que si no es del diámetro que se requiere, la verdad no sabemos pero de aquí se atora el agua, la verdad sí, es una verdad problema”, dijo otro.

Todos coincidieron en decir que es urgente la intervención de las autoridades correspondientes y resuelvan a este tema tan delicado para la salud.