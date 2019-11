Concluye el primer Modelo de Naciones Unidas ‘CelayaMun’

Elvira Paniagua asistió a la clausura del evento en la Universidad Lasallista Benavente y reconoció a los jóvenes por sus capacidades y dedico un mensaje motivacional

Redacción

Celaya.- Con el objetivo de impulsar el liderazgo y fomentar la participación de los jóvenes celayenses en el debate para la solución de problemáticas internacionales, se llevó a cabo el primer Modelo de Naciones Unidas para el Municipio de Celaya, organizado por el Instituto Municipal de la Juventud.

“Qué maravilla que ustedes tuvieron esta gran oportunidad que quizás en otras generaciones no tuvimos. No cabe duda que eso es lo que ustedes pueden ser, cada uno de estos delegados, senadores y jefes de estado; sencillo no es y lo digo yo que estoy a cargo de una Presidencia Municipal, en un momento muy complicado para México y para nuestro estado, sencillo no ha sido un solo día de esta administración y no lo será en los siguientes dos años que me restan, pero qué gran responsabilidad se tiene cuando se decide participar y para participar hay que prepararnos, estudiar, trabajar y obviamente no doblarnos a la primera. Ustedes, hombres y mujeres que hoy están aquí, me queda claro que lo pueden hacer”, expresó.

Durante los dos días en que se desarrolló el CelayaMun, los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y debatir para la solución de diferentes problemas, en un ejercicio donde tuvieron la oportunidad de personificar a los líderes de México y del mundo.

La dinámica de participación se organizó en cinco comités: ONU Mujeres, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Senado de la República y Consejo de Seguridad.

A cada uno de ellos, la Alcaldesa reconoció su trabajo y su compromiso con la organización de este primer Modelo de Naciones Unidas para el Municipio de Celaya.

En la ceremonia de clausura también estuvo el licenciado Juan José Muñoz Ledo Rábago, en representación de la universidad anfitriona; el director del Instituto de la Juventud, Rafael González; la coordinadora de la Red de Talentos de Educafin, Itzel Casillas, así como los organizadores y participantes.

