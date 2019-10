Concluye arresto de ‘Las Gámez’

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por haber agredido físicamente a 6 elementos de la policía preventiva la tarde del domingo

Guanajuato.- La noche de este martes, para ser exactos a las 21:30 horas, concluyen las 48 horas de arresto de las cuatro personas, comerciantes conocidas como ‘Las Gámez’, que fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por haber agredido físicamente a 6 elementos de la policía preventiva la tarde del domingo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó lo anterior y explicó que fueron 6 los asegurados por este motivo, sin embargo dos de ellos fueron detenidos por faltas administrativas por lo que luego de pagar una multa económica fueron liberados.

Detalló que de las otras cuatro personas no fue una simple falta administrativa, ya que se trata de una agresión física en contra de los policías, además fueron puestas a disposición del Misterio Público y por ello el tiempo de encierro en barandilla no fue de 36 horas, como está establecido para las faltas administrativas a nivel municipal, si no que de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia fue de 48 horas, tiempo que concluye la noche de este martes.

“El término que tiene la Fiscalía es un tiempo de 48 horas para resolver, ya en dado momento quedan en manos de la Fiscalía, no indica que no puedan quedar en libertad en las próximas horas y seguir el procedimiento en libertad (…) las 36 horas que se hablan son por una falta administrativa y en este caso hay que recordar que hubo otras dos personas detenidas pero estas no fueron puestas a disposición, se manejó como faltas administrativas y salieron bajo una multa”.

