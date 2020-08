Concilia Profeco entre padres y los colegios

Nayeli García

Irapuato.- La Oficina de Defensa al Consumidor (Odeco) zona Miguel Hidalgo, recibió un total de 24 inconformidades por cobros excesivos y condicionantes para la devolución de documentos por parte de instituciones privadas de educación, comentó el director Juan Roberto Loya Hernández.

El funcionario federal comentó que de los 29 municipios de Guanajuato que comprende la zona, fueron registradas 24 inconformidades, las cuales fueron conciliadas antes de que llegaran al proceso de queja, salvo una a la que sí se le dio seguimiento pero en la primera audiencia los padres llegaron a un acuerdo con el colegio, en este caso se había subido la colegiatura sin previo aviso.

Señaló que la inconformidad, en su mayoría se dio por la negativa de las instituciones educativas de regresar documentos a los padres de familia o condicionar estos pagos, pero en todos los casos se llegó a un acuerdo; sin embargo no descartó que con el inicio del nuevo ciclo escolar estas quejas se incrementen en los próximos días.

El director de la Profeco con sede en Irapuato, mencionó que también se debe tener en cuenta que las instituciones privadas de educación se rigen con el Acuerdo que establece las bases mínimas que regula la comercialización de servicios educativos a Nivel Básico y Medio Superior publicado el 10 de marzo de 1992, y que protege al consumidor.

En este acuerdo señala que los colegios deben de informar por escrito y con una anticipación mínima de 60 días a los clientes, o en este caso a los padres de familia de la modificación en sus servicios o costos, de no ser así, se está frente a una violación del acuerdo.

Además de que debido a que con la pandemia del Covid-19 los servicios se han modificado y se brindan por medios digitales, el colegio no puede cobrar por servicios que no está dando, como puede ser el del transporte escolar, lo cual no será una violación si se cobra.

Agregó que para los padres de familia que ya no tienen la posibilidad de pagar una escuela particular, tienen hasta el 24 de agosto para pedir el reintegro de sus reinscripción o inscripción y la institución está obligada a regresar al 100% el dinero.

Juan Roberto hizo un llamado a los padres de familias que se sientan inconformes a que se acerquen a la Profeco, la cual no ha cerrado sus puertas durante la pandemia.

