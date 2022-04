Además del concierto de la música de Star Wars en, habrá talleres, conferencias y cosplay, para el disfrute de los fans de la saga

Luz Zárate

Celaya.- Con la participación de 160 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y el Coro Juvenil del Conservatorio de Música de Celaya, se llevará a cabo el 3 y 4 de mayo el concierto “Sinfonía de las Galaxias”.

Aurora Cárdenas, directora del Conservatorio de Música, comentó que el concierto no solo estará dirigido para los fans de la saga de “Star Wars”, sino para todos los celayenses y personas de la región, que deseen disfrutar de un gran espectáculo musical y de calidad internacional.

“Esto que van a escuchar el día del concierto es algo que no se da frecuentemente aquí, si bien es cierto que todas las orquestas sinfónicas en algún momento han tocado algo de la música de Star Wars, que es un referente, incluso generacional, no todos hacen esto que vamos a hacer…Hace años que hemos estado haciendo música de películas, no habíamos hecho una de Star Wars. Es música muy interesante, quizá piensen que es música de niños, pero para los músicos de la orquesta es de lo más difícil de tocar, pensamos que era un reto académico y un espectáculo que podría ser algo muy bueno para la gente que asista”, expresó Aurora Cárdenas.

Lee también: Alistan todo para la séptima edición del Festival Tradición y Sabor Celaya 2022

Concierto de Star Wars en Celaya Foto: Martín Rodríguez

Los fans podrán disfrazarse de su personaje favorito

Durante la rueda de prensa, se destacó que este evento no tiene precedentes en todo el país, ya que no existe un concierto totalmente dedicado a “Star Wars”, “el boleto más caro es de 198 ya con el cargo por servicio, es un costo sumamente bajo si se ponen a ver cuánto cuesta en el mundo, es lo más bajo que van a encontrar, vimos algo similar y estaba en 2 mil pesos, mil 500 es lo más barato”, dijo Cárdenas.

El concierto se llevará a cabo el 3 y 4 de mayo, en punto de las 8 de la noche, en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. Adicional al concierto, se realizará la exposición, “Experiencia Galáctica”, ahí habrá un área de cosplay (disfrazarse de un personaje), conferencias, talleres, expositores e invitados especiales.

El evento se llevará cabo en el marco del Día Mundial de Star Wars, de 1 de la tarde a las 10 de la noche, el primer día, y de 4 de la tarde a las 10 de la noche, el segundo día, aunque el concierto será en punto de las 8 de la noche.

Concierto de Star Wars en Celaya Foto: Martín Rodríguez

La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y el Coro Juvenil del Conservatorio de Música de Celaya, tocarán la banda sonora, bajo la batuta del director Alfredo Hernández.

El alcalde, Javier Mendoza, hizo un llamado a los celayenses y personas que gusten de esta temática, a que no desaprovechen la oportunidad, “es un evento de talla internacional, creo que pocas veces en Celaya, en Guanajuato, tenemos la oportunidad de tener eventos de esta magnitud, de este tamaño, tan importantes y en donde precisamente quienes van a ser los principales protagonistas son nuestros muchachos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio”.

MJSP