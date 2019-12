Concesionarios también responderán por accidentes viales

El director de Movilidad exhortó a la ciudadanía a tener una cultura responsable y preventiva, pidiendo a los padres de familia se apeguen a las reglas de tránsito, las cuales están para su seguridad

Anna Maciel

Irapuato.- Los concesionarios del transporte público también responderán legal y penalmente, ante los accidentes ocasionados por sus choferes, en donde se han registrado en el año más de 10, algunos de ellos con fatales consecuencias, como el que ocurrió la mañana de ayer, en el que una familia que viajaba en motocicleta fue impactada por la Ruta 12.

Así lo dio a conocer el director de Movilidad, Daniel León Morales, quien etiquetó como una irresponsabilidad que existan padres de familia que expongan a sus hijos subiéndolos sin protección e incluso que vayan hasta cuatro o cinco personas en una sola motocicleta.

“No puedo creer que sigamos poniendo en peligro la vida de nuestros hijos. No culpo a nadie, pero no está bien que queramos justificarlo diciendo que es por necesidad o por pobreza, no queremos que los cruceros ‘uno por uno’ jueguen un volado, no queremos más motos en donde vayan más de dos sin casco y seguiremos haciendo los operativos para que esto no vuelva a ocurrir”, aseguró.

Dijo la esquina en donde ocurrió el accidente, por la calle Francisco Sarabia, en el que perdió la vida el padre de familia, y dos menores, así como la mamá resultaron gravemente heridos, el año pasado fue el cruce en donde más accidentes existían, mencionado que han ido a la baja y lamentó que el de esta familia, fuera de fatales consecuencias.

“Cabe mencionar que el chofer fue detenido de manera inmediata, pero también (…) que al menos se necesitan tres factores para un accidente, el primero, el factor geográfico, el segundo, el factor humano y el tercero es el factor vehicular, como sociedad debemos ya de ser conscientes y que cuando hagamos los operativos no quieran ser la excepción, si no cumplen serán multados”, indicó.

Dijo se podrían aumentar estas multas para las ‘motos sándwich’ de 700 pesos, a los 2 mil pesos, siendo acumulativas, ya que por lo regular quienes no tienen casco, tampoco cuentan con tarjeta de circulación.

