Los concesionarios buscarán ayuda del municipio, para conformar legalmente la empresa del Sistema Integrado de Transporte de Irapuato

Irapuato.-Pese a que el Sistema Integrado de Transporte de Irapuato (SITI), avanza sin contratiempos, por situaciones internas de 13 concesionarios, la empresa no se ha concretado legalmente.

Alejandro Zavala Fuerte, empresario del transporte público, dijo que pedirán asesoría y acompañamiento del municipio para cumplir con este compromiso y no esperar a las consecuencias legales que tendrían que enfrentar por la falta de este punto establecido en el convenio que firmaron la administración municipal pasada.

“Sí efectivamente no tenemos todavía conformada la empresa, pero no estamos el 100% de los transportistas incluidos en esta coordinadora, ya se firmó y hay algunas empresas ahí conformándola el compromiso es que estemos el 100% de los transportistas aún no lo logramos por cuestiones internas entre nosotros de cómo nos vamos a integrar, en la cuestión de votaciones y todo eso es lo que nos ha detenido, estamos este ya rebasados de tiempo de lo del cumplimiento que quedamos, faltan por integrarse 10 empresas y 2 grupos de particulares”, comentó Zavala Fuerte.

Y es que, en el trienio anterior para dar paso al SITI, los concesionarios del transporte público firmaron un convenio con funcionarios locales y estatales y entre los compromisos, acordaron que debían integrar legalmente una empresa. El plazo venció en noviembre del año pasado y a la fecha los transportistas siguen sin cumplir el acuerdo.

Zavala Fuerte, dijo que a pesar del incumplimiento el SITI, avanza en tiempo y forma con la próxima instalación de los equipos digitales en las unidades y estaciones, además de la distribución de las tarjetas de prepago y que los concesionarios no se oponen a este proyecto, al contrario quieren y desean continuar, porque el servicio mejorará y se modernizará.

“Esperemos que no -haya afectaciones jurídicas- porque no estamos pensando en no hacerlo, estamos pensando en si hacerlo y nosotros seguimos desde que entró esta nueva administración, hemos estado en cercanía con los nuevos funcionarios para ver cómo lo vamos a hacer, no estamos pensando en que no se va a hacer, nada más estamos encontrando la manera de cómo sí”.

