Concesionarios buscan a Navarro para discutir tema de la Central de Transferencia

María Espino

Guanajuato.- Para los concesionarios del transporte público en la capital, lo que el gobierno municipal ha anunciado como una Central de Transferencia no es de tal manera y sólo se trata de un cambio de paraderos.

Así lo manifestó el empresario y representante de los concesionarios Neal Avalos Santoyo quien manifestó que para que sea una central de transferencia deben ser mínimo dos tal como está señalado en el Plan de Movilidad en donde recordó hay la propuesta para que se habilite una central en la ex estación del Ferrocarril y la otra en Embajadoras.

Además Neal Avalos también comentó que hasta el momento no les han informado de que manera operará el espacio que están habilitando en la ex estación del ferrocarril ya que por más que lo han buscado no han podido reunirse con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña para hablar de este y otros temas sobre el servicio de transporte público en la ciudad.

Lo anterior lo manifestó Avalos luego de que este jueves nuevamente, acompañado de otros concesionarios, llegaron a Presidencia Municipal buscando hablar con Navarro sin embargo, al igual que las ocasiones anteriores, el munícipe no se encontraba y la secretaria particular del Presidente municipal los atendió dándoles la promesa de que el mandatario municipal los buscará.

El empresario transportista dijo esperar que esta vez sí haya una respuesta de parte del alcalde pues mencionó que de todas las veces que lo han estado buscando desde el año anterior Navarro no los ha buscado aunque se los han encontrado “accidentalmente” en la calle no les ha dado una fecha para una reunión formal.

Y aunque Neal Avalos dijo entender que el Alcalde tiene muchos compromisos, no les queda claro si de verdad hay interés en entablar dialogo para generar acuerdos, pues dijo que deberían confirmar una comisión o delegar el tema en alguien que si atienda el tema.

