Concesionará todo el servicio de recolección de basura

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Ayuntamiento capitalino buscará concesionar el servicio de recolección de basura en toda la ciudad y no sólo en la zona sur como se había planteado al inicio de la administración municipal, informó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

“Yo creo que debe ser integral, hemos avanzando en este tema y es de sabios cambiar de opinión, tiene que ser (la privatización) en toda la ciudad, sin embargo, es un tema de los que más me preocupa porque tendríamos que quedarnos con algo de presupuesto por si hay barrido o limpieza especializada, Guanajuato tiene fiestas todo el año y lo que menos quiero es que la empresa –la que sea- me diga ‘sólo me contrataste por la recolección de basura’”.

Aseguró que hasta el momento se han acercado alrededor de siete empresas a ofrecer el servicio.

Navarro señaló que la privatización del servicio no se dará hasta que no se cuente con un esquema de atención y que se conforme la Comisión de Concesiones del Ayuntamiento en virtud de que se tendrían que modificar reglamentos, por lo que aclaró que no hay prisa.

Lo anterior luego de que el alcalde se reunió con propietarios de 17 camiones que fueron contratados por él mismo del 26 de diciembre de 2018 al 7 de enero de este año para que ayudaran en la recolección de basura en la zona sur, y a quienes hasta ayer por la mañana les debían 280 mil pesos, dinero que les fue pagado al mediodía.

“No les habíamos pagado porque así es la burocracia pero ya le encargamos a Toño (Juan Antonio Valdés Fonseca, el tesorero municipal) que les sacara su pago de 280 mil pesos”.

Y señaló que aprovechó para contratarlos de nuevo para dar el servicio jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa.

