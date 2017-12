Concertará reuniones el CICEG con candidatos

Quieren asegurarse de que incluyan temas de su interés en los planes de gobierno

Karina Urbina

León.- La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) sostendrá reuniones con los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, para asegurarse que incluyan en sus propuestas de gobierno los temas industriales y de seguridad que les preocupan.

“Competimos con chinos-mexicanos y con mucha gente que hace mucha trampa aquí también en México y necesitamos un esfuerzo importante a la legalidad y a la no corrupción” Luis Gerardo González Presidente del CICEG

El presidente del organismo, Luis Gerardo González García señaló que hasta el momento ningún precandidato se ha acercado a la Cámara para mostrar su propuesta de trabajo, sin embargo resaltó que no recibirán a nadie, hasta que sea el candidato oficial de su partido.

“Por supuesto que evaluaremos su plan de gobierno, cómo está su agenda industrial y su agenda de seguridad y todo lo que traen para conocerlos y hacerles también ver nuestra agenda para alinearnos con ellos y tengan bien claro que cuando hagan su proyecto de gobierno tomen muy en cuenta la agenda industrial de la CICEG y de todo el sector cuero-calzado”, comentó.

Otros temas de interés para la Cámara

Dijo que otros de los temas que más preocupan al sector son el combate a la ilegalidad y el fortalecimiento de la productividad. “Competimos con chinos-mexicanos y con mucha gente que hace mucha trampa aquí también en México y necesitamos un esfuerzo importante a la legalidad y a la no corrupción”, acotó.

Finalmente, en materia de seguridad, el líder de los zapateros dijo que el sector cierra el año con pocos reportes de atracos en las fábricas, sin embargo, reconoció que son pocos los agremiados que ofrecen esta información a la Cámara.

“Desgraciadamente nuestros agremiados no nos reportan a nosotros los casos de inseguridad, alguno esporádicamente cuando está desesperado eventualmente marca por teléfono para decir que le pasó alguna cosa pero no es lo más común. Ellos realmente van con las autoridades si es que hacen denuncia, porque sabemos que hay gente que ni siquiera hace eso y no hay un canal formal de reporte hacia la Cámara, nos llegan esporádicas y no tentemos grandes llamadas de problemas de robos o asaltos aunque sabemos que sí existen”, finalizó.