Guerrero.- Hombres armados detienen y castigan a personas que no usan cubreboca en las calles de Coyuca de Catalán, Guerrero.



A través de videos difundidos en redes, se muestra a seis hombres siendo azotados con una cuerda.



En Guerrero no es la primera vez en que golpean a personas por no portar el cubrebocas.



En abril de 2020, policías de Teloloapan golpearon con una tabla a varios jóvenes que no acataron las medidas sanitarias.



En esta ocasión son civiles armados quienes han salido a vigilar que las normas se cumplan en la región Tierra Caliente.

– “A ver hijos de la ver… a ver digan por qué los ver…”



– “Por no traer el cubrebocas”



– “Ahí va pa toda la gente que ande sin cubrebocas en la calle”

